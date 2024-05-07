هل تتذكرون الكلام «الإنشائي» الغزير حول طبيعة الهجوم الأخير على قاعة الاحتفالات قرب موسكو؟! قال بعض المحللين إن الهجوم هو من تدبير أجهزة مخابرات تعمل دولها ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين. حسناً، ماذا عن «داعش»؟ وتحديداً «داعش خراسان»؟! يقال لك، لا عليك، إن هي إلا واجهة مأمورة مدبرة من هذا الجهاز أو ذاك.

الجديد هو أنَّ التحقيقات الحديثة حول الهجوم على قاعة «كروكوس هول» قرب العاصمة الروسية موسكو في 22 مارس (آذار) الفائت قد أظهرت أنَّ المتهم نازريمادا لوتفولوي، وهو مواطن من طاجيكستان، كان «يدعم الجماعات المتطرفة، وكان يعتزم السفر إلى سوريا»، وفق ما أفادت به وكالة «تاس» الروسية.

وجاء في ملف القضية أنَّ «لوتفولوي يدعم الجماعات المتطرفة، ويتخذ موقفاً يتمثل في ضرورة قتال الأشخاص الذين لا يشاطرونه آراءه، وكان يعتزم السفر إلى سوريا للقتال ضد القوات الحكومية المحلية والقوات المسلحة الروسية».

اليوم، وكل يوم كيوم موسكو ذاك، يثبت أنَّ الفاعل أو الفعلة (لأن خلية موسكو مكونة من 4 طاجيك دواعش) هم أناس تشبَّعوا حد الثمالة بفكر «داعش»، لدرجة الوصول لمرحلة التضحية بالنفس، حرفياً، من أجل هذه «العقيدة».

هل اعتاد «عملاء» الاستخبارات على التضحية بالنفس والنفيس من أجل حفنة من الدولارات، أو خضوعاً لابتزاز ما، أو حتى تفاعلاً مع بروباغندا غربية ما، ضد الدب الروسي؟!

ممكن أن تحدث هذه القصة، وصولاً لهذا المستوى من التضحية مرة أو ثلاث مرات، لكن من المستحيل أن تصبح التضحية «منهجاً» دائماً لو لم يكن هناك «عقيدة» مقيتة تثير الدفين من المشاعر والعواطف.

هنا يجب علينا، نحن مجتمعات العرب والمسلمين، تكثيفُ النقاش وتسليطُ الضوء واجتراح الحلول؛ لأنَّ هذا الانتحاري أو الانغماسي قد يفتك بأهله وناسِه وبلاده، كما حدث من قبل ويحدث الآن.

شباب وشابات من «داعش» أو «القاعدة» وغيرهما من منظمات الجنون السنية، أو «حزب الله» والحوثي وغيرهما من منظمات الجنون الشيعية، يقاتلون أهلَهم، ويخربون اقتصادَ بلادهم، باسم العقيدة. هل يعني ذلك براءةَ ذئاب الاستخبارات العالمية من الألعاب الخبيثة مع هذه التنظيمات؟!

طبعاً لا، اللعب موجود، لكنَّه محدود العلم بنخبة صغيرة من القيادات، مثلما تلعب إيران بسيف العدل المصري وغيره من قيادات «القاعدة».

لكن القصة الكبرى هي في بناء وعي نقدي مضاد ومستدام، ضد إغواء الأفكار الداعشية القاعدية الإخوانية، ومثلها الخمينية الحوثية الحشدية.

هنا أرض النزال الحقيقية، وهنا يكون النزال الفكري... الشجاع.

مهمة يتوهَّم البعض أنَّها سهلة، بل ربما رأى البعض أنَّها منجزة فعلاً. وبرامج التوعية والضخ الإعلامي لم تقصر.

يحزنني القول، إنه غير صحيح. جل ما يفعله إعلامنا العربي هو «الوعظ»، وملامسة سطوح المشكلة ملامسة خفيفة سريعة لا تفقأ دملاً، ولا تجبر كسراً.