زمنذاك، لم تكن حركة «حماس» قد وُجِدت، بعد، كفصيل بين تنظيمات فلسطينية خرجت من عباءات أحزاب عربية، لكنها كانت واحدة من مكونات موجودة داخل جماعة «الإخوان المسلمين»، ثم إن الاسم سوف يتشكل وفق ظروف المرحلة التي خرجت فيها للناس. أما خصم «حماس» اللدود، فلسطينياً، وبالطبع منهجياً، أي حركة «فتح»، فقد كان صوتها يلعلع عالياً، آنذاك، بعدما بدأ هامساً مطلع العام 1965، عبر نشرتها التي كانت تحمل اسم «فلسطيننا». الزمن المُشار إليه هنا، هو مطالع يونيو (حزيران) عام 1967، وتحديداً يوم الخامس منه، الذي يمر عليه اليوم (الأربعاء) خمسة وسبعون عاماً.

هزيمة الخامس من يونيو (حزيران) الكارثية، واحدة من مصائب ونكبات العرب التي سوف تظل أثمانها الفادحة تُدفع جيلاً بعد جيل. ألسنا نتابع، منذ ثمانية أشهر، حالة ضياع مأساوي انتهى إليها قطاع غزة، الأرض والبشر؟ بلى. أمن الغريب، إذن، التوقف بغرض التأمل والتفكّر، ولو قليلاً، أمام الأسباب التي أوصلت إلى يوم ضاع كل القطاع، ومن ورائه سيناء، وأمامه الضفة الغربية لنهر الأردن، وصولاً إلى مرتفعات الجولان السورية؟

كلا، وأول الذي يرد في سياق كهذا، هو إصرار البعض على إرجاع أسباب كل تراجع عربي إلى وجود «مؤامرة» دُبرت بين أطراف عدة، بغرض الوصول إلى محصلة الذي حصل، ومن ثم فرض واقع مختلف على الأرض. اللافت في الأمر أن فريق تحميل المسؤولية بالكامل على كاهل «المؤامرة» نشط مع اللحظات الأولى لتبيّن الخيط الأبيض من الأسود فيما وقع من هزائم خلال الساعات الأولى لحرب «الستة أيام»، وطفق يواصل نشاطاً كهذا طوال السبع والخمسين سنة التي مضت. ثم إن جيلاً بين شابات وشبان العقود التي تلت ورث التفسير ذاته، وظل متمسكاً به حتى الآن، وربما مستقبلاً كذلك. ليس مطلوباً النفي المطلق لعامل تآمر أطراف عدة أرادت تغيير أوضاع محددة في إقليم الشرق الأوسط. إنما الاكتفاء بإعادة الأسباب كافة إلى التآمر الدولي فحسب فيه استخفاف فظيع بالعقول، وإنكار مرفوض لحقائق تثبت أن الهزيمة كانت بالتأكيد محصلة واقع عربي نهض على سلسلة أخطاء، أوصلت إلى خطايا، جرى تقبلها والتعامل معها من منظور أنها «شر لا بد منه»، فقط للتبرير، ولمنع أي تغيير.

الآن، مع إطلالة ذكرى الخامس من يونيو ضمن أجواء مآسي الحال الفلسطيني تحديداً، يطل معها مُقترح جو بايدن، المبني على أفكار إسرائيلية في الأساس. من جانبها، أعلنت «حماس» أنها تنظر بإيجابية إلى المقترح. إذا كانت هذه الإيجابية تأخذ بعين الاعتبار صالح الشعب الفلسطيني ككل، وليس أهل غزة وحدهم، أو الحركة بذاتها، فإن موقف «حماس» سوف يُحسب لصالحها، خصوصاً إذا طورت الموقف وأعلنت، بكامل الاقتناع والرضا، أنها تسلم مسؤولية التعامل مع مشروع بايدن، ومع كل ترتيبات ما بعد «طوفان الأقصى»، إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة حركة «فتح» على وجه التحديد. إقدام «حماس» على إجراء كهذا سيرفع مقدارها أمام شعبها، ولن يؤثر على مكانتها كحركة مقاومة إطلاقاً، وسيشكل تحدياً لاختبار مدى صدق الطرفين الإسرائيلي والأميركي. فهل يمكن لها أن تفعل؟