تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً من خطاب سابق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يقول فيه ما معناه، إن خدمة ضيوف الرحمن هي بمثابة الشرف بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وإنها ليست شرفاً فقط ولكنها بالقدر نفسه مسؤولية، وممارسة هذه المسؤولية تتم بالتوازي بين الشعب والأسرة الحاكمة معاً.

ولا بد أن ما أشار إليه الملك سلمان في هذا المقطع من خطابه يظل عقداً غير مكتوب بين المملكة من جهة، وبين ضيوفها الذين يتوافدون إليها طوال السنة من جهة ثانية. ولا فرق بين أن يقترب عدد هؤلاء الضيوف من مليوني حاج، كما كان الحال في موسم الحج هذه السنة، أو يكون مليوناً من المعتمرين كل شهر على طول السنة.

ولا بد أيضاً أن مثل هذا العقد غير المكتوب أمر متوارَث من أيام الدولة السعودية الأولى، التي قامت في بدايات القرن الثامن عشر، إلى الدولة السعودية الثانية التي نشأت في أول القرن التاسع عشر، إلى الدولة السعودية الثالثة التي رأت النور مطلع القرن العشرين على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وقبل وقفة عرفات بساعات، كانت وسائل الإعلام قد نقلت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد اعتذر عن عدم حضور قمة السبع في روما، وأن اعتذاره راجع إلى رغبته في أن يُشرف بنفسه على خدمة ضيوف الرحمن كما عاش الأجداد والآباء في الأسرة يفعلون.

وكان اعتذار ولي العهد عن عدم حضور قمة السبع التي تزامن انعقادها مع توقيت الحج، نوعاً من العمل بمقتضيات المسؤولية التي أشار إليها خادم الحرمين.

وفي ثاني أيام العيد دعا الأمير محمد بن سلمان عدداً من ضيوف الرحمن إلى لقاء معه في القصر الملكي في مِنى، وهو قصر تستطيع من شرفته أن ترى الحجاج الموجودين في أنحاء المكان، وكثيراً ما نقلت وسائل الإعلام صوراً للملك سلمان في سنوات سابقة، وهو يتطلع إلى ضيوف الرحمن من شرفة القصر، ويَطمئنّ على أنهم يحصلون على الخدمات بالطريقة الواجبة. وقد كان اللقاء مع ولي العهد فرصةً عاد فيها إلى الحديث عن شرف خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والعناية بقاصديها، وعن عزم المملكة على مواصلة القيام بهذا الواجب العظيم.

ولأن المملكة قد واصلت ممارسة مسؤوليتها في خدمة الحرمين بحرص وإتقان، فإنها قد اكتسبت خبرة في استقبال حشود الحجاج والمعتمرين، وفي القدرة على تحريك حشودهم من جبل عرفات، إلى المزدلفة، إلى منى، إلى الحرم المكي، إذا كانوا حجاجاً، أو إلى الطواف والسعي إذا كانوا معتمرين.

والذين ذهبوا ورأوا الأمر في دنيا الواقع، يعرفون أن هذه مسألة ليست هينة بأي معيار، وإلا، فإن لك أن تتخيل مليونين من البشر يصعدون عرفات في وقت واحد، ويغادرونه إلى المزدلفة في وقت واحد أيضاً، ومنها يذهبون جميعاً إلى منى، ثم يتوافدون إلى الحرم طوافاً وسعياً، وهذا كله يجري ويتم في اللحظة ذاتها.

مليونان من البشر الذين جاءوا من أركان الدنيا الأربعة، ينطلقون في أرجاء مكة بثقافات مغايرة، وعادات مختلفة، وسلوكيات غير متطابقة بطبيعتها، وبحكم الاختلافات التي تميز بين الشعوب، ومع ذلك، فإن الخبرة السعودية المكتسبة في ممارسة المسؤولية، تستطيع في كل موسم حج أو عُمرة أن تضع الملايين من الحجاج أو المعتمرين في إطار واحد يجمع وينظم.

كان ولي العهد يوجد في قصر منى، حيث بينه وبين ضيوف الرحمن مرمى حجر، وحيث يستطيع أن يراهم رأي العين، لتكون ممارسة المسؤولية المقرونة بالشرف، واقعاً حياً بالقرب من الميدان الذي يضم المليونين من الضيوف.

كان وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، ومعه ساعداه الدكتور خالد الغامدي، والأستاذ محمد فهد الحارثي، في ساحة الميدان ذاته، وينتقلون مع ضيوف الرحمن إلى حيث انتقلوا، وهُم يؤدون شعائر الفريضة واحدة من بعد أخرى.

وربما يكون علينا أن نتوقف أمام مسمى «ضيوف الرحمن» الذي جرى إطلاقه منذ البداية عن قصد، فالمملكة لم تشأ أن تسميهم «زوار الرحمن» مثلاً، ولو أنها فعلت ما كانت هناك مشكلة، ولكن القصد من وراء أن يكونوا ضيوفاً لا زواراً، هو أن يكون لكل حاج أو معتمر ما للضيف في العادة من احترام واجب، ومن حفاوة لا بديل عنها، ومن احتفال في استقباله بالضرورة.

كل الذين تابعوا موسم حج هذه السنة، لاحظوا أن القيادة في المملكة استقبلت الموسم بالتزام وجدية كالعادة، وكانت أحرص ما تكون على أن يكون الموسم نموذجاً في القدرة على تحريك الحشود من الضيوف، وفي المقدرة على خدمتهم أيضاً. وليس هذا الموسم بالقياس على كل موسم سابق، إلا كقطرة البحر التي تستطيع من مذاقها أن تتعرف على طعم الماء بين الشاطئين.