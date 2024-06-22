كان الأهلي.... هكذا صرنا نتحدث وفي اللغة كان فعل ماض ناقص.....!!!!

الواقع يقول إن الأهلي أصبح يتيماً، لكن الأمل كبير في كبير قادر على تحصين الأهلي كما حصن كل أندية الوطن من خطاب شهره وتحصيل مال......!!!

كرسي الأهلي في السنوات الأخيرة أضحى وسيلة للحصول على غاية، ومن يعرف ميكافيللي يدرك عن ماذا أتحدث....!!!!

«من يدفع يرأس» تم تأطيرها في الهلال والنصر والاتحاد بسياج حديدي يتم فيه اختيار الأنسب، أما في الأهلي فباب النادي مفتوح ومن يدفع أكثر يرأس، والنتيجة في نهاية الأمر صفر مكعب...!!!

الشراكة بين الإدارات التنفيذية والإدارة غير الربحية معلنة، وفصل فيها لؤي ناظر مع أول يوم جلس فيه على كرسي الاتحاد....!!

أسأل باسم كل أهلاوي الدكتور خالد كم مرة تحدث مع الأستاذ سعد اللذيذ في الموسم الماضي، وكم مرة اجتمع مع شركة القدم وهو رئيسها أو مع ماتياس، وهل سمح له بالاجتماع مع الإدارة التنفيذية في لعبة القدم، بل وهل اتخذ رأيه في أي قرار معني بالقدم....!!!!

أسئلة لو طرحتها على رئيس الهلال سأجد من الإجابات ما يجعلني أؤكد أنه شريك أساسي في العمل، أما لؤي فقال الحقيقة التي لم يحصل عليها أو يقولها أنمار..!

في الاتحاد والهلال منتعشة الألعاب المختلفة، وفي الأهلي انهيار جماعي، وحينما سألت قالوا تنفيذي القدم السبب...؟؟؟

أدرك يا دكتور خالد أنك أهلاوي وتعشق الأهلي ولم تدفع لترأس إلا بدافع الحب، وانطلاقاً من هذا الحب الذي يربطنا بالأهلي أعتقد أن مؤشرات الموسم الماضي تعطينا انطباعاً أن دورك لن يكون أكثر من ما مضى وسيختصر على تصريحات أضرتك وأضرت الأهلي يا صديقي المفوه....!!

لا أرضى لك ولا أرضى للأهلي أن تُسأل وتتهرب من الإجابة بحجة الصوت انقطع.....!!

كل الرؤساء الثلاثة شاهدناهم مع فرقهم إلا أنت، والسبب إن صدقت الصور كارثي.....!!

أتمنى أن تفهمني أنني لست ضدك بقدر ما أنا ضد ما يحدث للأهلي بسبب علاقتك المبتورة مع من يملكون قراراً لم تكن جزءاً منه في موسمك الأول مع الأهلي .....!!!

أما منافسوك فلن أقول لهم إلا كيف الحال، وإن زدت ربما أجرح كبرياء الأهلي ...