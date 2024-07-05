عند الحديث عن الشرقية وحب أهل المنطقة الشرقية لا تعرف من أين تبدأ ومن أين تنتهى؟ وتحتاج الكثير والكثير حتى تكتب عن الشرقية وأهلها، والحديث هنا يطول ويطول عن الساحل الشرقي، كم هي جميلة الشرقية مثل جمال أهلها وروحهم الطيبة المتأصلة والمتعمقة بجذور التاريخ في حبهم لوطنهم.

رياضة المنطقة الشرقية وأنديتها التي سجلت بمداد من ذهب حضورها محليا وخارجيا، وأستأذن أهلها الأعزاء لأخص مقالي عن (نادي القادسية ) والذي يشكل أحد الصور النموذجية والجميلة والرائعة للرياضة في المنطقة.

معرفتي وارتباطي وارتباط الكثير في حب نادي القادسية ليس وليد اليوم بل هو امتداد للتاريخ المشرف والحافل لناديهم وامتداد لحب مدينة (الخبر) الجميلة.

(بنو قادس) كما يحب أن يطلقوا عليه محبوه يعود من جديد الموسم القادم بصورة مختلفة وكأنه يعود لذلك الزمن والعهد الجميل.

بالتأكيد موقع وتاريخ نادي القادسية موقعه بين الكبار

و عندما نستعيد ونستذكر تاريخ نادي القادسية وكل من ساهم ودعم النادي على مدار التاريخ ورؤساء النادي منهم:

علي البلوشي - سيف الحسيني - فهد جارالله - عبدالعزيز الحوطي -أحمد الزامل- ثم فهد هزاع السبيعي - الرئيس الذهبي صاحب الإنجازات علي بادغيش -الدكتور جاسم الياقوت - عبدالله الهزاع - داوود القصيبي..

ولا أنسى الداعمين و المؤثرين في السابق أمثال جمال العلي وأحمد القرون ...

اختلف محبو (بنو قادس) فيما بينهم في كثير من المراحل لكنهم لم يختلفوا على حب القادسية، وسرعان ما يعود أقوى من السابق.

القادسية قدمت نجوما كبارا من العيار الثقيل الذين مازلت أسماؤهم محفورة في خارطة الكرة السعودية أبرزهم الراحل سعود جاسم وياسر القحطاني وسعود كريري ومحمد السهلاوي ويوسف السالم وعبد الملك الخيبري وياسر الشهراني وعبد الرحمن العبيد وعبده حكمي وفوزي الشهري وماجد النجراني وصالح الغوينم والقائمة تطول ...

الأخبار التي يتم تناقلها عن النجوم العالميين والمحليين الذين سيتم التعاقد معهم أن (بني قادس) قادمون بقوة والتوقعات تشير إلى أنهم سيكونون أحد الفرسان في دوري روشن، وهناك أخبار سارة جميلة قادمة من الساحل الشرقي تشير إلى أن أهل الشرقية ستكون لهم كلمة قوية لهم في الموسم القادم.

بالتأكيد نادي القادسية مع (أرامكو) سيكون مختلفا كليا والدلائل والمؤشرات تؤكد ذلك، وقد يصبح في مرحلة قريبة من أشهر الأندية العالمية.

ومضة:

الهوى شرقي وقلبي هاوي الشرقية في هواها يطرب الخاطر وتجلي أحزاني

عن هوى المحبوب مالي يا العواذل نية كيف أصدق في حبيب خابره يهواني

المحبة ما تغير في القلوب الحبه دام صدق الحب فيها والوفا عنواني

كل عاشق تاخذه لأحبابه الحنية لو تغرب عن هوى الخلان والأوطاني

يا حبيبي لـك كشفت أسراري المخفية ما يلام اللي بحبك عاشق ولهان

شوقي لك دايم يزيد إن غبت عنك شويه كن ربي م اخلق غيرك بعيني ثاني

الصراحة قلتها في كلمة عفوية من رضا يرضى ومنها يزعل الزعلاني

الهوى شرقي وقلبي هاوي الشرقية في هواها يطرب الخاطر وتجلي أحزاني