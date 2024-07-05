في العدد «23» 2008، لمجلة «الصمود» المجلة الرسمية لحركة «طالبان» الأفغانية، قال وزير الثقافة والإعلام والمؤسس للهيئة الإعلامية بعد سقوط «الإمارة» والمسؤول العسكري في ولاية ننجرهار، قدرة الله جميل، إن معركة «طالبان» هي «الإسلام والكفر». وهدف جماعة أو «إمارة» طالبان هو «الحؤول دون تشويه الجهاد وإخراج الفكرة الجهادية والفدائية عن أذهان المسلمين، لذا هم يسمون الجهاد إرهاباً، ويسمون هذه الفريضة بأسماء شيطانية».

في بداية شهر يوليو (تموز) الحالي 2024، عدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الخميس)، أن حركة «طالبان» الأفغانية «حليفتنا في مكافحة الإرهاب»، وذلك بعدما تعرّضت روسيا لاعتداءات عدة في الأشهر الأخيرة.

وقال بوتين، في مؤتمر صحافي بآستانة، إن «(طالبان) هم بالتأكيد حلفاؤنا في مكافحة الإرهاب، لأن أي حكم قائم معني باستقلال حكمه واستقرار الدولة التي يديرها»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

نقلة كبيرة بين لحظتين قريبتين زمنياً تكشف عن الاحتمالات الغزيرة للتقلبات السياسية، وأن الأمور فعلاً في هذه الغابة المسماة بالسياسة ليست دائماً خطّاً بين حدّين، ولا اختياراً بين لونين، الأبيض والأسود، بل هي أحياناً، بل في أغلب الأحيان، درجات ودرجات من الألوان، بما فيها المنطقة الرمادية بكل تدرّجاتها.

«طالبان» تنقلب على نفسها اليوم، «طالبان» حركة الجهاد الإسلامي النقي التقي الوفي، المتحالف للأبد، ورغم أنف العالم مع المجاهدين من كل مكان، وحامية «نجم» المجاهدين العرب أسامة بن لادن، وعدوة أعداء الإسلام - وحسب علمي، فإن الدبّ الروسي على رأس هذه القائمة - طبقاً لأدبيات أسامة وعزام وملا عمر نفسه، ومجلة «طالبان» نفسها، كما في تقرير موسع نشرته هدى الصالح على «العربية نت»، تصفّ حالها بأنها مجلة «مجاهدة داعية».

هناك أسباب «عملية» لانقلاب الموقف الروسي، ومعه الصيني، تجاه «طالبان»، والعكس صحيح بالنسبة لـ«طالبان».

أفغانستان ميدان صراع دولي بين الغرب والشرق، بين أميركا ومعها بقية الغرب، وروسيا والصين، لأسباب كثيرة، ليس هنا موضع بسطها.

ثمّة أسباب روسية خاصة لهذا التقارب مع «طالبان»، غير موضوع طرق التجارة والاقتصاد والحدود، وهو موضوع الإرهاب والأمن، نحن نعلم اليوم أن روسيا لديها خطر من فلول «داعش - خراسان» المتمركزة في وسط آسيا، وتعدّ أفغانستان ضمن بؤرها ومراكزها، و«داعش» كما نعلم عدو مشترك، اليوم، لروسيا و«طالبان»، كما أن أميركا أيضاً، بحماقات الحزب الديمقراطي، فرّطت بنفوذها وعسكرها في أفغانستان، وصارت عدواً لـ«طالبان».

كل هذه العوامل وغيرها تجعل «طالبان» صديقة الروس اليوم، مع الاعتذار للجهاد هنا والوطنية هناك.