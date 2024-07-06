جميلة هي الطموحات التي لا تتوقف خاصة إن امتلكت القدرة على تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، وهي صفات القيادة التي لا تعترف بالمستحيل التي تنافس ليس في الواقع فحسب، وإنما في المستقبل الذي يبرز في مخيلتها واضحاً بكل تفاصيله فتنطلق الأفكار في شكلها المبدئي لتمر عبر مراحل مدروسة قبل أن تظهر نتائجها بكل دقة وتحقق السبق والصدارة والتميز.

مناسبة الحديث هي سوق السيارات الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات، وتعهيد إنشائه وإدارته إلى موانئ دبي العالمية، اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة.

تنافسية بلادنا والحمد لله تمضي إلى مراتب عليا وتتفوق في مختلف المجالات، والطموحات لا حدود لها فمن سوق حالي إلى جديد تتضاعف مساحته 8 مرات ليصل إلى 20 مليون قدم مربعة، وليكون أكبر وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم يرتبط مع 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية لرفع طاقته الاستيعابية ومضاعفة مبيعاته الحالية.

المتأمل في مسيرة دبي وملامح رؤيتها للمستقبل يدرك، أن هناك اهتماماً كبيراً بتعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المتكاملة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام من أجل تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية، وتلبي تطلعات المستثمرين الذين يرون الإمارات ودبي خيارهم الأول والوجهة التي لا منافس لها في الخدمات والامتيازات.

أما الجميل في الأمر، فإن الموضوع ليس مجرد سوق سيارات وإنما صناعة متكاملة لتجارة جميع أنواع المركبات وتجارة قطع الغيار بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة المركبات، وصناعة تجميع المركبات وإجراء التعديلات عليها ووجهة لاستضافة الفعاليات المتخصصة في عالم السيارات عبر مناطق مخصصة للمعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تجمع أبرز الخبراء والشركات العالمية في مجال السيارات.

دبي وعبر هذا المشروع ومشاريع أخرى تفي بوعدها بتقديم أفضل البنى التحتية والخدمات لدعم الاقتصاد المحلي والعالمي، وتعد زوارها بتجربة متفردة في كل المجالات هي نتاج للطموحات التي لا تتوقف والعمل الذي لا يعترف بحدود أو عوائق والأفكار التي تذهب إلى المستقبل قبل أن يأتي.