إيلاف من لندن: أصبح هوس الظهور بمظهر شبابي وعمر أقل يسيطر على الملايين حول العالم بصورة لم يسبق لها مثيل، صحيح أنه هاجس انساني طوال الوقت، إلا أن وتيرته ارتفعت بشدة في السنوات الأخيرة، في ظل تطور العلم، وارتفاع مستويات المعيشة حول العالم.

خمسة أطعمة ومشروبات "تجعلك تبدو أصغر سنا"، حيث يلجأ الكثيرون إلى علاجات مثل البوتوكس لإبطاء عملية الشيخوخة، لكن هذه الأساليب، على الرغم من أنها تحقق نجاحات ملموسة إلا أنها باهظة الثمن، وقد تكون مؤقتة.

هناك طرق أخرى لمكافحة الشيخوخة تنطوي فقط على تغييرات في النظام الغذائي، وفقاً لتقرير لصحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وكشف خبير الطعام ومؤسس The Gift of Oil، فيل بيانكي، عن خمسة أطعمة ومشروبات مضادة للشيخوخة يدعي أنها يمكن أن "تساعدك على أن تبدو أصغر سنا بعشر سنوات".

وتتضمن قائمة الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تبطئ الشيخوخة زيت الزيتون البكر الممتاز.

ويشتهر زيت الزيتون البكر الممتاز بفوائده الصحية، مثل خفض الكوليسترول السيء وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، كما يتميز بالعديد من خصائص مكافحة الشيخوخة.

ووجدت الدراسات سابقا أن الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون تساعد في تقليل شيخوخة الجلد بسبب تأثيراتها القوية المضادة للالتهابات.

الشاي الأخضر والشوكولاتة الداكنة

وإلى جانب زيت الزيتون، يقترح بيانكي شرب الشاي الأخضر لكونه مليء بفوائد مكافحة الشيخوخة، وهو أحد المشروبات الأكثر شعبية لأولئك الذين يتطلعون إلى البقاء شبابا، حيث أنه غني بفيتامين بي 2، الذي يساعد على شد مظهر البشرة.

وبالإضافة إلى فيتامين بي 2، فإنه يحتوي أيضا على ثروة من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في منع الخطوط الدقيقة أو التجاعيد.

وتتضمن القائمة أيضا الشوكولاتة الداكنة، والتي يمكنها أن تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، كما أنها تساعد أيضا على تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم إلى الجلد، وتساعد في الاحتفاظ بالترطيب لفترة أطول.

ويمكن أن يساعد الفلافانول الموجود في الشوكولاتة الداكنة أيضا في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، ما يقلل من خطر التجاعيد الناجمة عن الشمس.

مفاجأة الرمان والبطيخ

ويوصي بيانكي أيضا بالرمان وفقاً لما نقله موقع RT عن الصحيفة البريطانية، وذلك كون الرمان مليء بالعديد من العناصر الغذائية الصحية وله مجموعة كاملة من الفوائد الصحية للجسم والبشرة.

ووجدت دراسات مختلفة أن الرمان يمكن أن يساعد في الواقع على تقليل أي ضرر ناتج عن أشعة الشمس والبقع البنية على الجلد.

وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة أيضا في حماية الكولاجين في الجلد، ما يجعلها واحدة من أفضل الفواكه لمكافحة الشيخوخة.

وتتضمن القائمة البطيخ، والذي لا يعد فقط مرطبا للغاية، وهو مفيد للبشرة، بل إنه يحتوي أيضا على الكثير من الفيتامينات، بما في ذلك فيتامينات أ، بي وسي. ويساعد مزيج هذه الفيتامينات على تفتيح البشرة، وتعزيز صحتها، والمساعدة في الحصول على مظهر شبابي وناعم.

