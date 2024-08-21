إيلاف من موسكو: قد لا يؤمن البعض أن ما قبل الـ40 ليس مثل ما يأتي بعد هذا العمر، ولكنها حقيقة علمية وطبية على أي حال، حيث تحدث تغيرات معينة في الجسم تضع نسبة كبيرة من البشر على حافة الأمراض المزمنة، مما يتطلب تغيير النظام الغذائي للحفاظ على الصحة بعد هذه المرحلة العمرية.

فقد أشارت الدكتورة صوفيا سوكولوفا خبيرة التغذية الروسية إلى أنه بعد سن الأربعين يعاني معظم الناس من أمراض مزمنة مختلفة، لذلك يصبح من الضروري تغير النظام الغذائي.

وتقول: " على سبيل المثال يجب استبدال المايونيز والصلصات بالزيوت المعصورة على البارد، لأن الدهون غير المشبعة والمواد الموجودة في الصلصات الصناعية تساهم في الإصابة بتصلب الشرايين وضعف المناعة وزيادة خطر الإصابة بداء السكري. أما الزيوت المعصورة على البارد (زيت الزيتون وزيت الكتان مثلا) فغنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تفيد القلب والأوعية الدموية".

ووفقا لها يجب تخفيض تناول اللحوم الحمراء إلى النصف، لأن هذا يخفض خطر تطور الأورام الخبيثة، كما ورد في تقرير شبكة RT الروسية.

وتضيف سوكولوفا: "يجب استبدال الأطعمة المقلية بالأطعمة المشوية أو المسلوقة أو المطهية على البخار لأنها تساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل القرحة وارتفاع مستوى ضغط الدم والسمنة. وبدلا من الخبز الأبيض يجب تناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الحنطة السوداء أو العدس لأن احتواء هذه المواد على نسبة عالية من الألياف الغذائية والبروتين يساعد على تطبيع مستوى السكر في الدم وتحسين عملية الهضم".

السكر والكحوليات والكافيين

وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري تقليل كمية السكر في النظام الغذائي والتقليل من تناول الكحول والأفضل التخلي عنه تماما وكذلك الحد من تناول الكافيين.

وعن ذلك تقول الخبيرة الروسية: "يجب تقليل كمية الطعام، لأنه بعد الثلاثين تتباطأ عملية التمثيل الغذائي وعادة تناول كمية كبيرة من الطعام تؤدي إلى السمنة. أما التغذية المنتظمة والمعتدلة فتساعد على استقرار الوزن وتحسين الحالة الصحية".