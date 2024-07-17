تعبير «هبوط اضطراري» المنتشر عالمياً، يصف حالة الهبوط المفاجئ التي يضطر إليها الطيار حين يُفاجأ بتوقف محرك، وربما أكثر، عن العمل، أو أن أحد أجهزة الطائرة تعرَّض لخلل خطير، فيقرر «الكابتن» الهبوط على أرض أقرب مطار، وإنْ لم يتوفر النزول من الفضاء إلى البر، فلا مفرَّ من الفرار إلى سطح البحر، والنجاة بأرواح ركاب طائرٍ كان حتى قبيل لحظات من مفاجأة الخلل، يوصف بأنه «ميمون»، فإذا به، بين طرفة عين وانتباهتها، غير مأمون. أمام حدث كهذا، هل يحق لطيار يستنجد بالعاملين في أبراج المراقبة من حوله، ويلحّ في طلب السماح له بالهبوط على أول مدرج متاح، أن يبدأ في فرض شروط محددة عليهم توافق مزاج حضرته تحديداً؟

منطق العقل يفترض أن الجواب، بلا تردد، هو كلا. إذنْ، لعل من الجائز القياس على هذا المثال، والافتراض أن حال الطيار الذي اضطر إلى الهبوط الاضطراري بغرض تفادي كارثة انفجار الطائرة في الجو، ينطبق على أحوال أناس آخرين تألق كثيرون منهم، ومنهن، طوال سنوات التحليق عالياً في فضاءات نجاحاتهم، باختلاف حقولها، ثم بدأ يَلوح في الأفق أن جانباً من جوانب أدائهم، تجاوز إمكانية تجديد فترة الصلاحية بضع سنوات إضافية. هل ثمة مبالغة في القول إن طبقة السياسيين تتقدم صفوف الذين يجوز توصيف كهذا عليهم، مع عدم إغفال حقيقة أنهم ليسوا وحدهم؟ كلا، وضمن هذا السياق، ربما جائز القول أيضاً إن الرئيس الأميركي جو بايدن، يُحسن الاختيار إذا هو فضَّل قرار التنازل عن الاستمرار في معركة البقاء رئيساً، وهبط بطائرة الحزب الديمقراطي، اضطرارياً، على سطح البيت الأبيض، مقدماً مصالح حزبه على طموح تجديد ولايته أربع سنوات إضافية.

لستُ أنصح الرئيس بايدن بالانسحاب من منطلق الاعتراض على شخصه، وإنما من الواضح أن عدداً من أركان وشيوخ الديمقراطيين، أمسوا على يقين، تقريباً، أنه لن يربح السباق في مواجهة دونالد ترمب، بعدما تعثر في أدائه خلال المناظرة معه بتاريخ السابع والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي، ثم تكررت بعد ذلك زلّات لسان للرجل، وشت بأن ثمة ارتباكاً في الأداء حالياً، يُضعف الثقة في إمكانية أداء مهمات رئيس أقوى دولة في العالم مستقبلاً. من جهته، تمسك الرجل بحق الاستمرار في خوض المعركة، وهذا حقه. إنما، أليس الواجب يدعو الرئيس جو بايدن إلى التأمل في دعوات عدد من نجوم أنصار الحزب الديمقراطي، ناهيك بكبار نوابه وشيوخه، ويُقدِم على الهبوط الاضطراري، فيرتاح من أعباء خسارة باتت شبه مؤكدة، ويريح القلقين داخل حزبه من هواجس استمراره رغماً عنهم؟

بلى، وليته يفعل، ليس فحسب لأن محاولة اغتيال دونالد ترمب الفاشلة السبت الماضي سوف تزيد أسهم احتمالات فوز الجمهوري العنيد، وإنما لأن الانسحاب سيُدخل بايدن سجلات معارك انتخابات الرئاسة الأميركية، بوصفه الرئيس السابق الفائز بجائزة التخلي عن الطموح الذاتي لصالح الحزب الديمقراطي. تماماً، كما يفعل كل طيار متمكن، عندما ينجح في هبوط اضطراري بلا أي شروط مسبقة تغامر بأرواح المسافرين.