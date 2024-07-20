وسط أعلى أصوات وضوضاء الحرب منذ 1948، صوَّت الكنيست الإسرائيلي ضد قيام دولة فلسطينية «لكونها تشكل خطراً على وجود إسرائيل ومواطنيها». الذين كانوا يعتقدون أن فائدة الحرب الطاحنة في غزة هي إقامة الدولة أبلغهم البرلمان الإسرائيلي أن الموقف العام لا يختلف إطلاقاً عن موقف نتنياهو، وغانتس، ويوآف، وغفير، والحريديم وسائر العصابيين.

لم ينتبه العالم الذي كان يتحدث بكل ثقة عن الدولة أن إسرائيل ترى فيها خطراً عليها، وليس حلاً للشعب الفلسطيني الذي طردته من أرضه، ومنزله، وشردته في الخيام وأراضي الآخرين. بعد حرب غزة، كان جو بايدن أول من وعد بالدولة الفلسطينية. وبدا للحظات أن الشرق الأوسط المزروع بالألغام في كل بوصة منه يشهد بصيص أمل بعيد، وأن الثمن الرهيب المدفوع في غزة أدى إلى فتح ثغرة في جدار الموت واليأس. لكن الرد الإسرائيلي جاء بالإجماع: 68 نائباً يهودياً ضد، مقابل 9 نواب عرب.

في هذه الطريقة وهذا التوقيت، أبلغت إسرائيل من يهمه الأمر أن المظاهرات ضد نتنياهو في تل أبيب لا تعني خرقاً في الموقف الجوهري من أساس الصراع في الشرق الأوسط. وأن موقف اليمين واليسار والحريديم والسفارديم من هذه المسألة واحد وموحد.

تكراراً، تلك كانت الرسالة إلى واشنطن أولاً عشية رحلة نتنياهو إلى واشنطن: هذه منطقة لا مجال للحديث عن السلام فيها عندما يأتي الحديث عن الفلسطينيين. السلام هو حق المستوطنات، والصفقة هي الإفراج عن الرهائن، وليس عن مليون فلسطيني يساقون من بقعة إلى بقعة، ومن مجزرة إلى مجزرة، ومن مذلة إلى مهانة.

نحن أين؟

نحن نفاخر بصمود الشعب الفلسطيني وصبره، وأنه لا يشكو ولا يئن من الألم والعذاب. ذلك لأننا لم نحاول أن نصغي إلى أنينه المكبوت. وكل ما نعرفه هو أن نجيِّر لأنفسنا بطولة الصمت والكِبَر. ماذا تريد مناخاً أفضل من هذا المناخ للتسلل بخطوة من هذا النوع؟ العالم كله مأخوذ بتحقيقات بنسلفانيا، وأعراض بايدن، والخدمة العسكرية للحريديم.