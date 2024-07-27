حينما تكثر الأسئلة وتغيب الأجوبة فأنت أمام حالة جمود....!!

الأسوأ أن يتحول الرأي إلى تساؤلات معلقة على مشجب استفهامات مكررة.....!!

وفي الأهلي الذي يسكن القلوب الخضراء لم أجد حتى الآن إجابة لكل الأسئلة التي ما فتئنا تكرارها يوماً بعد آخر...!!

جمهوره الذي أثرى الموسم الماضي كان يطمع أن يثمن دوره ولكن للأسف....؟؟؟

أعود للأسئلة التي أتعبتنا وأكررها.. بداية بلماذا ومروراً بكيف وصولاً إلى هل...؟؟

صحيح أن هذه الأسئلة تضخمت استفهاماتها وعلا تضجر أصحابها لكننا في ظل هذا الصمت لا نملك عنها ولها بديلاً....!!!

لماذا لا يوجد أي حراك في الأهلي وحول الأهلي مثل ما هو حاصل في جاره الطيب الاتحاد....؟؟

وعندما أقول الاتحاد فلا أتحدث فقط عن القدم وصفقاته المدوية بل عن كل الألعاب التي انتعشت في ظل انهيارها في الأهلي....؟؟

أليس في هذا إجحاف...؟؟ من حق الاتحاد أن يبحث عن مصالحه ومن حقنا على أصحاب القرار في الأهلي أن يجيبوا على أسئلتنا لنعرف حقيقة هذه المعلومة الصادمة التي وجدتها في حساب الزميل مشعل العتيبي عبر موقع (إكس) والتي قال فيه «صدق أولا تصدق: مر 323 يوماً على آخر تعاقد للنادي الأهلي ويتبقى 42 يوماً ويكمل الأهلي سنة كاملة دون أي تعاقدات على مستوى الفريق الأول، وهذا الشيء يحدث لأول مرة طوال تاريخ النادي الأهلي»..

ولا أدري لمن أوجه اللوم هنا للرئيس أم للشركة أم للأهلي وحظ الأهلي...!!!

رسالة لم تبعث

نضجت لدرجة أني صرت أختار الصمت حتى وأنا في حوزتي كل الكلمات، زمان كنت أحب أبرر وأعاتب، الحين صار الصمت هو سيّد كل المواقف.