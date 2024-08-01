باغتيال القيادي الفلسطيني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مبنى للضيافة في قلب العاصمة الإيرانية طهران، يُسدَلُ الستار على «حقبة هنية»، في قيادة الحركة، مثلما أسدل الرصاص الإسرائيلي الستار على حقبة أحمد ياسين، وعبدالعزيز الرنتيسي. وسيخلف هنية على قيادة الحركة «طاووس حماس» خالد مشعل، تلك الحركة، النابعة من والتابعة لتنظيم الإخوان المسلمين.

وإذا كانت الحقائق تكتب دقيقة، لم يُعرف لحركة حماس أي نجاح يذكر منذ تأسيسها، سوى نجاحها الوحيد في الانقلاب على السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 2007. ومنذ ذلك الانقلاب ظلت الهزائم مرافقة للحركة، حتى وصلت إلى تقسيم البيت الفلسطيني، وخلق حالات من الصراعات والنزاعات الداخلية. ففي كل من الحروب لم تنتهِ أية مواجهة بانتصار حماس، سواء في فلسطين، أم في قطاع غزة. هكذا ظلت انكسارات حماس ملازمة لأداء حكومة انقلابها في غزة. ولولا الإغاثة التي تقدّمها منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لكان سكان غزة ضحايا الجوع، والعطش، والأمراض.

برحيل هنية، لا بد من تساؤل منطقي: ماذا حقق هنية لشعبه قبل استشهاده في بيت الضيافة في طهران؟ ألم يكن هنية في مقره الاختياري في الدوحة شاهداً على كل العذابات التي يعيشها الغزّيون، الذين يموتون، ويجرحون، ويصابون، ويتم تشريدهم من مكان إلى آخر؟ ماذا فعل من أجل شعبه سوى ترديد نفس الشعارات وإلقاء الخطابات وتقبيل جبين المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي؟ وهل أدى الزعم بمرونته واستعداده للتفاهم إلى أي تقدّم في المحادثات الجارية برعاية دول عدة لوقف إطلاق النار، وتسوية قضايا الرهائن، وحماية الفلسطينيين من آلة القتل ونار الحرب؟

هل سيختلف أداء خالد مشعل عن أداء هنية؟! ليس في الأفق ما يدل على ترجيح هذا الاحتمال. فقد كان مشعل على رأس قيادة حماس، وهو يتنقل من غزة إلى سورية، ومنها للأردن حيث جرت المحاولة الشهيرة لاغتياله بالسم، ما عجّل بانتقاله للسودان، عندما كان تنظيم الإخوان المسلمين يسيطر على السودان بزعامة حسن الترابي وعمر البشير. وهي تنقلات جعلت المراقبين آنذاك يطلقون على مشعل لقب «الطاووس».

اغتيل إسماعيل هنية وانتهت حقبته ولحق بياسين والرنتيسي. لكن التاريخ سيذكر لهنية قيادته الانقلاب، الذي أعطب وحدة فصائل المقاومة الفلسطينية، وخلق الشرخ الكبير داخل البيت الفلسطيني، وهو الذي جاءت به محاولات رتق الصف الفلسطيني رئيساً لوزراء الحكومة الفلسطينية. وسيذكر التاريخ لهنية أنه في عهدة زعامته لحماس تم قتل 140 ألفاً من أبناء غزة، وأنه في عهدة حكمه لغزة، ونتيجة لتصرفات حركته سياسياً وعسكرياً أضحى القتل والسجن والتعذيب والهدم نصيب سكان مدن وقرى الضفة الغربية.

ماذا فعل هنية من أجل الوحدة الفلسطينية؟ وماذا سيفعل مشعل من أجل الغاية نفسها؟ الإجابة ربما تكون صفراً كبيراً! فقد نكصت حماس عن العهد الذي قطعته على نفسها أمام الكعبة المشرفة، وأمام العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. وهو قَسَمٌ لو تعلمون عظيم.

مهما يكن من شأن التوقعات والتخرّصات بعد اغتيال إسماعيل هنية؛ فإن النزعة الإخوانية لدى حماس تجعلها تتصرف بشكل خاطئ، ونتائج تصرفاتها كارثية مثلما انتهت تلك التصرفات تجاه الفلسطينيين قبل غيرهم. والأسوأ أن حماس في عهدَي هنية ومشعل تغامر بالاستنصار بإيران، التي ظلت هي الأخرى تتلقى الصفعات في أماكن نفوذها لـ«تصدير الثورة»!

يتوقع أن يحاول خالد مشعل من خلال قيادة الحركة استخدام دبلوماسية التكتُّم لإقامة علاقات أفضل مع الغرب، ودول المنطقة. لكن ربما لن يحصد نتيجة تذكر. فقد قام مشعل وهنية ورفاقهما من قيادات الحركة بكل عمل دمّر تلك العلاقات، وهدم الثقة والجسور تجاه أية تفاهمات ممكنة.

الأكيد أن خالد مشعل ربما يجد نفسه خارج الصورة وتحت قبضة تطرّف محمد الضيف، ويحيى السنوار. وستشتعل الصراعات مرات أخرى.. وربما يجد مشعل نفسه قائداً لعلاقات خارجية فقط ليس لها وجود على أرض الواقع، إلا على ألوان ذيل الطاووس الجديد-القديم!