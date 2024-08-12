عقل العقل

في أحد أيام شهر رمضان الماضي وقبل الإفطار بساعات قليلة كنت مع أحد الأصدقاء نتمشى في منطقة غرب الرياض، وبالتحديد في منطقة وادي حنيفة والتي مرت وتمر بحالة من التطوير في مناطقها الطبيعة في مصبات الوادي القديم وبحيرات وسدود وأرصفة مشاة جميلة وهادئة بعيداً عن ضوضاء المدينة، هناك مسارات ممتدة يوجد عليها لوحات باسم مشروع المسار الرياضي ممتدة من تلك الأودية والجبال والمناطق القديمة متجة الي المدينة والأجمل بما شاهدنا هناك هو بقاء المعالم الطبيعة من أودية ومرتفعات على حالها والمسار يمر بينها بحالة طبيعته تعطي من يسير في جنباته حالة من الهدوء والسكينة والتأمل التي تضفيها الطبيعة على تلك الممرات المهيأة للمشي، وهناك مسارات مخصصة للدراجات تحفها أشجار من الطبيعة على جانبي الطريق.

هذا التعايش مع الطبيعة وتطوير بعض أجزائها يدفع مرتادي تلك المناطق للهروب من الضغوط وتمضية الساعات في رياضة المشي وركوب الدراجات في ظروف آمنة بعيدا عن خطر الحوادث من السيارات وغيرها، هذه الخواطر تذكرتها بعد اعتماد سمو ولي العهد -حفظه الله- هذا الأسبوع مجسم البرج الرياضي في مشروع المسار الرياضي والذي يعد أحد مشاريع الرؤية المستقبلية والتي تعنى بالإنسان وصحته وجودة حياته لما سوف يضيفه المشروع في الأعوام القادمة، وما سوف يوفره من ساحات لممارسة الرياضة بكافة اشكالها على مسافة ممتدة من وادي حنيفة غرباً حتى وادي السلي شركة لمسافة تصل إلى 145 كيلومترا.

تخيل اكتمال هذا المشروع وما سوف يخلقه من رئة طبيعية لسكان العاصمة وانعكاسه على حياتهم من ممارسة رياضة المشي والدراجات والمناطق الترفيهية من مطاعم ومقاهي ومنافذ سياحية متنوعة، مثل اقامة الاحتفالات الموسيقية بكافة أنواعها في مناطق المسار الرياضي المختلفة وما سوف يخلقه المشروع من حالة تنوع ثقافي واجتماعي واقتصادي للمدينة.

في ملف له صلة مباشرة بالنهضة الرياضية التي تعيشها بلادنا كل يوم أعلنت الرياض وقدمت ملفها لاستضافة كأس العالم 2034 في باريس في احتفالية وطنية سعودية وبعدها بساعات هنأت القيادة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظ الله وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذا الحراك الرياضي في بلادنا وتم الإعلان عن عدد من الملاعب ذات التصميمات المميزة في العاصمة الرياض بملعب الملك سلمان في شمال العاصمة وشركة روشن أعلنت عن إطلاق مشروع ملعب جديد في جنوب غرب الرياض وأرامكو في الساحل الشرقي بدأت بمشروع انشاء ملعب في الخبر .

الرياضة كما هي صناعة وأسلوب حياة هي ما تؤكد عليه القيادة بعيداً عن الانتماءات الرياضية الضيقة؛ مما يعني التطور في الفكر الرياضي على عدة أوجه منها الإداري والإعلامي والجماهيري.