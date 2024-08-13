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بارك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استكمال الإجراءات النهائية لملف المملكة لاستضافة كأس العالم في 2034، وجاءت صور سموه مع الطفلين السعوديين لتجسد روح المملكة الشابة والمتطلعة للمستقبل بكل تفرعاته ومنها المجال الرياضي. صور باسمة ومعبرة عن التفاؤل والجد والعمل الذي تقوم به الجهات ذات العلاقة منذ إطلاق ملف السعودية واستضافتها لكأس العالم في نسخة مطورة ستضم 48 منتخباً.

سمو ولي العهد يتابع كل تفاصيل هذا الملف، الذي يعتبر من مخرجات الرؤية، ويأتي تحت شعار «معاً ننمو»؛ لتسليمه للفيفا في باريس في الأسابيع القادمة، وسيشرّف وطننا بكل أطيافه وعلى رأسها قيادته المخلصة الرشيدة.

قبل خبر هذه المباركة من سمو ولي العهد لاستكمال ملف الاستضافة أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الرياضة مشروع ومجسمات ملعب الملك سلمان في شمال الرياض، الذي سيكون تحفةً ومجمعاً رياضياً شاملاً للعديد من الألعاب والمسابقات، ويحاكي في تصميمه جغرافية المكان الطبيعية، وسيكون جزءاً ومطلاً على حديقة الملك عبدالعزيز، التي أعلن عنها وتفاصيلها في شمال الرياض، ملعب الملك سلمان سيكون مقراً للمنتخب السعودي ومعسكراته، وأتوقع أنه سيكون - بإذن الله - الاستاد الرياضي الذي سيحتضن حفل افتتاح كأس العالم في العاصمة السعودية الرياض في العام 2034. هذه المنشآت الحيوية من حدائق وملاعب تأتي مكملة لما أُعلِن من مشاريع تصب في «الرياض الخضراء»، كحديقة الملك سلمان والمسار الرياضي وحديقة العروبة والحديقة المعلن عنها مؤخراً في شرق الرياض.

ملعب الملك سلمان، الذي سيكون جاهزاً في 2029، ويقع في موقع قريب من محطات القطار، التي ستساهم في عملية وصول الجماهير الرياضية لهذه المنشأة في المناسبات الرياضية المحلية والعالمية مع أنشطة ترفيهية متنوعة، وقربه من مطار الملك سلمان سيجعل تلك المنطقة حيوية ومتكاملة في هذا المسار الرياضي السعودي المحلي والعالمي في كرنفال كأس العالم في المملكة.