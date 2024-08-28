ليلى أمين السيف

طبعاً، وبالتأكيد ونبصم بالعشرة والعشرين كمان جميعنا يتمنى أن ينحف من غير ما يتعب، ويحصل على وزن مثالي بدون ركض الأميال، ولكن كما يقول الشاعر:

الرجيم ماهي كلمة تنقال وتسمعونها بكل بساطة

صدقوني فعلها أصعب من مسيحي يعلن إسلامه

1 - أتذكر مرة كنت أراجع مع أخصائية التغذية كي التزم بحمية أنحف فيها بسرعة وأتفقنا مبدئياً على ريجيم البيض فقط. وذات يوم كنا نتجول في إحدى السوبرماركتات الكبيرة ورنت أعين أطفالي نحو رفوف الحلويات وآشاروا لي على بيضة «كندر» فأشتريت لهم فناولتني إبنتي ذات الأربع أعوام بيضة «كندر» وقالت هذه لك، قلت لها ما أقدر آكلها؟ وأوضحت لها السبب! قالت عادي يا ماما، كلي حبة وقولي للدكتورة إنك أكلتي بس بيض هي إيش عرفها؟

2 - وكعادتي أستمر على الدايت بكل همة ولدي القدرة على عدم الأكل والصيام لأيام وأيام، ولكن يهزمني صحن فول وتميس. ويكسر همتي عشقي الأبدي «الأيسكريم» وكم تمنيت لو تزوجت - لسذاجتي- بائع أيسكريم إن لم يتوفر صاحب مصنع آيسكريم، وكان شغفي أن أعمل في محل آيسكريم كي آكل كل البواقي بالمحل.

أتذكر عندما كنت في الجامعة وأحضر أبي كيكة أيسكريم كبيرة من محل «باسكن روبنز» وطلب مني أن أحتفظ بها بالفريزر لظهر الغد. لم يأت الظهر إلا وقد ألتهمت كل الكيكة ثم بعد أسبوع عملت عملية اللوز - يبدو أن إخوتي دعوا علي.

بالمناسبة أراسل حالياً مالكو هذه العلامة التجارية كي أبيع أيسكريم باسكن روبنز في السويد؛ حيث لا يتواجد هنا ويا للغرابة العلامات التجارية الغربية كما كدونالدز وبرقر كنغ إلا على إستيحياء ولكن تنعدم كثيرا من العلامات التجارية الأميركية والغربية الأخرى.

3 - ككل النساء مررت بتجارب نسائية عديدة لمنع الحمل ومن إحدى هذه الوسائل كان حبوب منع الحمل؛ حيث كنت آخذ مارفلون مروراً بياسمين حتى أنتهى بي المطاف بحبوب «جينيرا» فقد أبلغتني أختي في اليمن أنها أوقفتها لأنها سببت لها نقصاً شديداً بالوزن وصداعا شديدا.

نازعتني نفسي الأمّارة بالخير أن أحذو خطى أختي. «خلاص جالك الفرج يا صابر» وأخذت الحبوب وعيني ما تشوف النوم زاد وزني بشكل كبير وتورمت ساقاي وبدلاً من حصولي على مقاس أصغر لخصري وجدته بقدرة قادر يتوسع بشكل مهيب مما أضطرني إلى التوقف لفترة طويلة عن آخذ الحبوب الهرمونية.. ويا حظكم يا رجال ومساكين إحنا النساء.

4 - منذ كم يوم أصابني ألم غريب في جانب وجهي الأيمن مع إحساسي بسماع نبضات وطنين في أذني وهواء كالرياح مع آلام غريبة بجانب وجهي الأيمن تلسع وجهي وتحرقه وآلام في عيني اليمنى وتشوش الرؤية لدي، فسألت ولدي الطبيب الفيصل الذي أبلغني بمراجعة طبيبي، والشك أن هذا التهاب الشريان الصدغي ولكنه سألني هل تعاني من فقدان الوزن بعد سؤالي عن كافة الأعراض التي أصابتني، فقلت له ضاحكة لحد هنا و»ستوب» مافيش فقدان وزن عندي أبداً لأي سبب من الأسباب. فأنا أفرح أسمن وأحزن أسمن وفي كل حالاتي أسمن، ولله الحمد والشكر يمكن أهل الأرض يستفيدوا مني بعد الوفاة.

5 - الشيء الذي أستغرب له عندما أقرأ عن السعرات الحرارية الموجودة مثلاً على أصبع شوكلاته وبدلاً من أن أسمن ما يوازي ذات السعرات الحرارية أجد أن وزني يتضاعف بشكل مريب وكأنهم كاذبون بشأن سعراتهم الحرارية الموجودة على مغلفهم الغذائي.

أخيراً وبتصرف..

نبدأ بالريجيم والعياذ بالله من الشيطان الرجيم

تعب حالي وما من بطن يخفي أطماعه

بدل الجينزات لبسنا الملابس الفضفاضه

متى أدخل الأسواق وألقى حق جسمي مقاسه

كيف أقاوم مالذ وطاب والأكل تغري نسماته؟

الطعم من بعد أمتار تكوي في قلبي أطيابه

لا تلوموني يا ناس،،، دام الجوع يرسملي بأقلامه

أسيح من رسمه وأنسى كانت للبال أحلامه

بقول الآآآآآآآآآآآآآخ لين تتحقق للروح أهدافه

وأصير سمبتيكة والشكل يهدي للناس عبراته

مليت الدايت يا عالم والشاي بلا سكر وهات يا سلطة

كم رحت للنوادي والعيادات طالب على وزني شفاعة

يمكن يجي اليوم وتتحق للجسم أمنياته

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- كاتبة يمنية مقيمة في السويد