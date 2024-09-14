أحمد الشمراني



هدف سجل بعد انتهاء الوقت بدل الضائع بدقيقتين، وتجاهل طاقم التحكيم قبل الهدف «فاول» للأهلي، ثم نتفاجأ بعد كل هذا من يقول الهدف صحيح....

قبل ذلك ضربة جزاء للأهلي بعد أن أعاق سلطان الغنام الدارسي شرعنها كل محللي التحكيم إلا الفودة....!!

فهل بعد هذا نقول الحكم جزء من اللعبة أم كل اللعبة يا نصر......!!!

من الشوط الأول لاحظت ما لاحظه غيري من علامات تعجب على حكم الساحة الروسي الذي كان يحكم بصافرتين أبانت أن الحبيب «ناوي» على الأهلي...!!

في ظل وجود تقنية الفار لا يمكن أن نحسن الظن في أي خطأ يمرر ولهذا أتمنى أن لا يجاملوا النصر أو غيره على حساب الأهلي.....

المؤلم أن مخرج المباراة شوه الكلاسيكو بصور باهتة بل شوه الناقل الذي ينبغي أن يحاسب من تعمد إظهار المباراة بذاك الإخراج البدائي متناسياً أن هناك هواة فضحوا جهله بلقطات أكدت أن المباراة كانت على أرض النصر وبين جمهور الأهلي....!!

النصر الذي فرح بتعادل لا يستحقه لو كان هو المتضرر كان امتدت برامج المساء والسهرة حتى الفجر، أما وقد كان المتضرر الأهلي فلا مشكلة أن تختفي الصورة ويغيب الصوت...!!

ماتياس الأنيق جداً أتمنى أن لا يهتم بالشكل على حساب المضمون فكل تغييراته كلاسيكية وغالباً ما تكون وبالاً على الفريق...!

انتهت المباراة وينبغي أن نركز جميعاً على مباراة الغد التي يمثل الفوز فيها أهمية قصوى على طريق الدرب الآسيوي الشاق...!!!!

بيرسبوليس الإيراني عضو دائم في مثل هذه المواجهات وينبغي أن يعطيه المدرب الأنيق حقه من الاحترام سواء من خلال مبارياته الدورية أو عبر تقارير قدمها له مساعدوه...!!

جمهور الأهلي سيحضر ويؤازر ويا رب تكمل بفوز ينسينا ظلم مباراة النصر، قولوا آمييييين...!