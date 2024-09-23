عثمان بن حمد أباالخيل

اليوم الوطني 94 يوم يرفع فيه كلُّ مواطن سعودي رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء من نهضة شاملة، ويدعو الله أن يحفظ بلدنا أمنها وأمانها، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم عليهم الصحة والعافية.

تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في كل عام في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر (أيلول) وذلك تخليداً لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله طيب الله ثراه. في 17 جمادى الأولى 1351هـ صدر مرسوم ملكي بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من نفس العام الموافق 23 سبتمبر 1932م يوماً لإعلان قيام المملكة العربية السعودية. وما نعيشه اليوم هو امتداد لتاريخ صنعه رجلٌ عظيم، كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، في تأسيس دولة على شرع الله، رايتها التوحيد، ودستورها كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تنعم بالأمن والأمان والاستقرار. من ذلك الحين تسير المملكة العربية السعودية بخطى سريعة وثابتة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم، لتصبح المملكة دولة عصرية مزودة بالعلم والمعرفة، يتمتع سكانها بالمساواة في الحقوق والواجبات، وتشهد تقدمًا وتطورًا في جميع المجالات.

يهدف الاحتفال باليوم الوطني إلى غرس القيم الإنسانية النبيلة والوطنية في قلوب كل إنسان سعودي، بالإضافة إلى تذكير المواطن السعودي بالإنجازات العظيمة التي قام بها الملوك رحمهم الله، أننا نعيش نهضة وتنمية شاملة ورفاهية في بيئة مليئة بالبهجة والفرحة.

اليوم الوطني يعتبر من العطلات الرسمية التي يفرح بها كل إنسان سعودي وكل مقيم على أرض مملكتنا الحبيبية، هوية اليوم الوطني الـ 94 لملكتنا الغالية، شعار (نحلم ونحقق).

الحلم يتجسد في رؤية المملكة 2030 التي انطلقت في 25 أبريل عام 2016 وهي خطة طموحة تهدف إلى تحويل الاقتصاد وجعله أكثر تنوعًا واستدامة، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، تهدف الرؤية بشكل رئيسي 3 عناوين عريضة تشكل ركائز الرؤية وهي: اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ودولة طموحة.

من إنجازات الرؤية الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 2,959 تريليون ريال، مع نمو كبير في الناتج غير النفطي الذي وصل 1,889، تريليون ريال، مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45 %، محققة الهدف السنوي ومواصلة التقدم نحو الهدف النهائي البالغ 65 % ، مجال السياحة، استقبلت المملكة 106 ملايين زائر في عام 2023، منها 27 مليون سائح دولي ، وصلت نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 63 %، بعد أن كانت لا تتجاوز 45 % في مراحل سابقة، والآن تقترب هذه النسبة من الهدف النهائي البالغ 70 %، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 37 %؛ متجاوزة الهدف السنوي البالغ 30 %، تقليل معدل البطالة إلى 7.7 %، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1999، متجاوزًا الهدف السنوي البالغ 8 %، وصلت أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 2.81 تريليون ريال، متجاوزة الهدف السنوي المحدد 2,7 تريليون ريال.

إنجازات عظيمة ومشاريع كبيرة وتطور في كافة المجالات.

من أقوال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - (إن ذكرى يومنا الوطني، تعبّر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن، والفخر بمكانته ووحدته بين الأمم، التي أسست قواعد هذا البنيان الشامخ اللهم احفظ لنا بلادنا، وأدِم عليها الأمن والاستقرار).