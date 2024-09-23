د.عبدالعزيز الجار الله

- تأسست إمارة الدرعية على يدي الأمير مانع بن ربيعة المريدي عام 850هـ - 1446م، الجد الثاني عشر للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله-، وحكم وأبناؤه وأحفاده الدرعية التي أصبحت مركزًا حضاريًا.

- ولد الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن عام 1090هـ / 1679م، ونشأ وترعرع في «الدرعية» واستفاد من التجربة التي خاضها في شبابه حين عمل إلى جانب والده في ترتيب أوضاع الإمارة، وهو ما أعطاه معرفة تامة بكل أوضاعها.

- مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- الذي أسس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية (عام 1139هـ الموافق 1727م). والدرعية كانت بمثابة نقطة تحول سياسية بتطبيقها لنظرية دولة المدينة التي تفردت بها الدرعية دون غيرها من المدن والبلدات. استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية.

- لم يمضِ سوى سبع سنوات على انتهائها حتى تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ (1824م) من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ (1891م).

- وبعد انتهائها بعشر سنوات، قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعده على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها.

- في السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر 1932م أعلن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله – عن توحيد المملكة العربية السعودية.

- في عام 2016 أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - حفظهما الله - رؤية السعودية 2030، خصص مجلس الوزراء جلسته التي عقدها يوم الاثنين 25 أبريل 2016م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للنظر في مشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الصادر في شأنه قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما تضمنه خطاب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في شأن مشروع الرؤية، وقد وافق مجلس الوزراء على الرؤية.

رحلة حضارية استمرت 94 عاما بالسنوات الهجرية من توحيد المملكة 1932 إلى 2024 وما نشهده اليوم من إنجازات ضخمة: تنموية واستثمارية واقتصادية وصناعية. فاق التوقعات من خلال تأسيس نحو (150) مدينة ونواة مدينة من 2016 حتى 2030 نهاية الرؤية. بعد أن تكتمل مشروعات المدن الجديدة التي تضم: مشاريع الرؤية الرئيسة، والفرعية، ومشروعات جديدة، والجزر التي يعاد تأهيلها حتى عام 2030.