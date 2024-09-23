أحمد الشمراني



هي ليست مباراة تبدأ وتنتهي عند آخر ثانية في أحداثها، أعني كلاسيكو الهلال والاتحاد، بل فيها حسابات وأرقام تبرز الوجه الحقيقي لما يسمى بكلاسيكو الأرض، الذي انتهى السبت في الثامنة بتوقيت الهلال، ولي مع الثامنة علاقة غرام تم توثيقها في أغنية ليلة خميس التي تمثل ذاكرة عشاق...!!!

سرحت بكم ومعكم خارج نص كروي حمل عنوانه هيبة وهيمنة وتفاصيله تم اختزالها في هنا الثامنة هنا الهلال، ولا أعلم ماذا بقي لكي نحفظ به مسمى كلاسيكو بصراحة لا شيء وحتى التاريخ يجب أن نحرص أشد الحرص حينما نستحضره في مثل هذه المواجهات أن نكون أمناء معه...!!

ثمان سمان في موسم وبداية موسم صعبة على الاتحاد وقوية على جمهوره الذي أجزم بأنه لن يسمح بداية من اليوم بترديد (هاتوا الهلالي)، فهذا التحدي بات مشكلة للأصفر وحلاً للأزرق...!!!

في كرة القدم الفوز والخسارة والتعادل سمة من سمات اللعبة، لكن أن تخسر 8 مباريات من فريق واحد هذه تسمى سطوة وهيمنة ولا ينبغي أن نكذب على أنفسنا ونقول هذا تنافس فما أراه أن هذا يندرج تحت ما يسمى مباريات الطرف الواحد.....!!

جميل التنافس عندما يكون هناك تكافؤ، والأجمل أن تكون المنافسة كتفاً بكتف ورأساً برأس، لكن ما يفعله الهلال بالاتحاد قد يسمى أي شيء إلا أن يكون تنافساً...!!!