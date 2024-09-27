في معرض الكتاب الحالي ببغداد، أتحف الشاعر الفلسطيني تميم برغوثي، الحضور بقصيدة سالت فيها المشاعر عن الحسين وزينب والعراق... وبني أمية طبعاً.

جاء في القصيدة التي أثارت الجدل:

إن العراق حسينٌ آخِرَ الأبدِ

ودهره أمويٌ ما له شرفُ

حاول البرغوثي تسويغ ذلك بأن ما قِيل ليس رأيه بل رأي شخصية زينب في القصيدة.

لكن في ظنّي لو كان غيرُ تميمٍ قالها لقُبل التفسير، لكنَّ الرجل معروفٌ بميوله السياسية وذائقته الثورية الجامحة.

ثم إن هجاء معاوية وبني أمية عامّة، تقليدٌ ثوري سواء من اليسار أو «الإخوان» ومتفرّعاتهم، طبعاً قبل ذلك كله من الأدب الشيعي عبر العصور.

دَعْنَا من هجاء المدوّنة الشيعية، منذ «نهج البلاغة» وشرحها، حتى اليوم، فهذا يندرج تحت عنوان الصراع الطائفي الديني. نتحدث عن الهجائيات من داخل القبّة السنّية، فالعلماني منها يندرج تحت راية يسارية ثورية، والثاني تحت راية إخوانية أو إسلاموية ثورية بشكل عام.

سيّد قطب، أشهر رماحه ضد بني أمية، بخاصة في كتابه «العدالة الاجتماعية» في طبعته الأولى غير «المنقّحة» وصبّ غضبه على الخليفة الأموي عثمان بن عفّان، وقال عن بني أمية كلهم، بعدما اتهم معاوية بالجاهلية الأولى: «أميّة بصفة عامة لم يعمر الإيمان قلوبها، وما كان الإسلام إلا رداءً تخلعه وتلبسه حسب المصالح والملابسات».

الجدل حول شخصية معاوية، قديم متجدّد، لذلك صار الموقفُ منه معياراً من معايير الحكم على الآخرين.

عبد الله بن المبارك، وهو من رموز أهل السنّة في بواكير العصر العبّاسي، نُقل عنه القول: «معاوية عندنا مِحنة، فمن رأيناه ينظر إليه شزراً، اتهمناه على القوم، أي: الصحابة».

أحمد بن حنبل، وهو رمز السنّة الأول، عراقيٌّ بغداديٌّ من أسرة ناصرت الدعوة العباسية، انتقد من يطعن في معاوية قائلاً: «هذا قول سوءٍ رديء، يُجانب هؤلاء القوم، لا يُجالسون، ونبيّن أمرهم للناس».

وقال الذهبي المؤرخ الدمشقي الشهير: «ملكُ الإسلام».

هؤلاء كلّهم لم يكونوا من علماء السلطان، كما يُقال، وكلهم أيَّدوا موقف الحسين ضد يزيد، لكنهم انتبهوا لخطورة الطعن في شرعية الدولة الأموية، فهي الدولة التي كرّست الحضارة الإسلامية، ومدّت شراع الدولة في مشارق الأرض ومغاربها، ودشّنت الهوية العربية الإسلامية (عبد الملك أول من سكّ العملة الإسلامية مثلاً).

الحقيقة أن هجاء بني أمية في المطلق -وتزكيتهم في المطلق- نوعٌ من الصِّبيانية العلمية والقراءة التاريخية الشعبوية.

أخيراً نقف مع ومضات من تحفة جرير حين وفد على عبد الملك بن مروان:

أَتَصحو بل فُؤادُكَ غيرُ صاحِ

عَشِيَّةَ هَمَّ صحبُكَ بِالرَواحِ

وخالِدته في مدح الأمويين:

أَلَستُم خَيرَ مَن رَكِبَ المَطايا

وأندى العالمينَ بُطونَ راحِ؟!

وهذا البيتُ المِعياريُ الفاصل:

رأى الناسُ البصيرَةَ فاستقاموا

وبَيَّنَتِ المِراضُ من الصِّحاحِ