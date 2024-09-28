في خضمّ الحرب مع عصابات الحوثي في اليمن، بعد انطلاق «عاصفة الحزم» مارس (آذار) 2015 بسنة تقريباً، انتشر فيديو في وسائل الإعلام، لشخص يرتدي لباساً عسكرياً، يتحدث لهجة لبنانية، حتى وإن خفّفها، في خيمة مع مجموعة من عناصر الحوثي، في مكان ما باليمن.

كان الرجل اللبناني يحاضر على اليمنيين الحُوَثة، حول النهج الأفضل في استهداف السعودية، وقد كان ذلك الفيديو، أول دليل «علني» للجمهور على تورط «حزب الله» المباشر في استهداف السعودية، من خلال تدريب الحوثيين على إطلاق الصواريخ والمسيّرات على المدن السعودية، والأهداف المدنية.

لم يعرف أحدٌ حينها، من هو هذا المدرّب اللبناني، بالضبط، لكن كان الجميع على يقين أنه ضابط مهم من ضبّاط «حزب الله».

أما اليوم، في نهاية سبتمبر (أيلول) 2024 فقد عرفنا من هو هذا الرجل، إنه محمد حسين سرور، المُكنّى أبو صالح، أو «الحاج» أبو صالح. وعلى فكرة، كلمة «الحاج»، صارت علامة على أهمية الموقع القيادي في الحزب، كما يبدو.

الرجل، الذي لقي حتفه، في غارة إسرائيلية حديثة، بقلب الضاحية، كان، قائد الوحدة الجوية في «حزب الله»، وكان مدرّب الوحدة الجوية في اليمن، ومسؤولاً عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات من هناك، داخل وخارج اليمن.

المثير في هذه المعلومات، أن الأخ «أبو صالح» هذا، قد عاد من اليمن إلى لبنان قبل 3 أيام فقط من اغتياله!

هذه معلومات صحافية عربية، وليست معلومات أفيخاي أدرعي المتحدّث - عربياً - باسم الجيش الإسرائيلي، مع أن معلومات الطرف الإسرائيلي، مؤخراً، ثبت أنها قريبة للصحّة، بدليل أن «حزب الله» بعدها، غالباً، يصادق على صحتها، وإن بلغة أخرى.

هذا الخبر، يكشفُ عن عمق التداخل بين خطري: «جماعة الحوثي» و«حزب الله».

نتحدث عن الخطر من منظور عربي، خليجي - سعودي - مصري، فهذه الجماعات تتغذّى على بعضها، وتتبادل الأدوار، حسب خطّة المايسترو الإيراني.

إذن ربما يكون، «اليمن الحوثي»، الخطر المقبل، والساحة التي لا بأس من إشعالها، حسب الرؤية الإيرانية، ومن خلف إيران، روسيا ربما... من يدري؟!

مؤخراً، نُشر في الإعلام هذا الخبر:

3 مصادر غربية وإقليمية، قالت وفقاً لوكالة «رويترز» إن إيران تتوسط في محادثات سرية جارية بين روسيا وجماعة الحوثي اليمنية لنقل صواريخ مضادة للسفن إلى الجماعة المسلحة.

حسب «رويترز»، فإن 7 مصادر ذكرت أن روسيا لم تقرر بعد نقل صواريخ «ياخونت»، المعروفة أيضاً باسم «بي-800 أونيكس»، والتي قال خبراء إنها ستسمح للجماعة المسلحة بضرب السفن التجارية في البحر الأحمر بدقة أكبر.

هل يتم استخدام الساحة اليمنية، المفلوتة، والبعيدة عن حساسيات وتماسّات منطقة بلاد الشام المعقّدة؟!

راقبوا اليمن، فلربما زرع الحاج «أبو صالح» خلفه، حُجّاجاً آخرين، على نسك إيراني وبركة روسية!