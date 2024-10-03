كنا في أكتوبر (تشرين الأول) من كل سنة نجد أنفسنا على موعد مع الاحتفال بذكرى السادس منه، فهي ذكرى بقيت، وأظن أنها ستبقى، مما يبعث الأمل في نفوس العرب.

وإذا كنت قد قلت إننا كنا نفعل كذا، فلأننا ابتداءً من هذه السنة سنجد أنفسنا على موعد مع يومين في الشهر نفسه، أحدهما السادس من الشهر، وثانيهما السابع منه، ففيه من السنة الماضية أطلقت كتائب عز الدين القسام «طوفان الأقصى»، الذي لا تزال تداعياته تفيض على المنطقة وربما على العالم من وراء المنطقة في كل اتجاه.

ما بين السادس من هذا الشهر في سنة 1973، والسابع منه في السنة المنقضية، فارق باتساع المسافة بين السماء والأرض. ولماذا لا يكون الفارق هكذا، بينما نرى بأعيننا ماذا أصاب الأشقاء الغزاويين في فلسطين، وماذا يصيب الإخوة في لبنان؟

الفارق بين اليومين هو الفارق بين عمل مدروس أدى إلى تلقين الإسرائيليين درساً غير مسبوق، وبين عمل آخر غير مدروس أدى إلى ما أدى إليه على مدى السنة الكاملة، ما دامت حكومة نتنياهو في تل أبيب قائمة في مقاعدها، وما دامت واشنطن غارقة في أجواء حملتها الانتخابية.

لقد وقف نتنياهو يخطب أمام الأمم المتحدة يوم 27 سبتمبر (أيلول) المنقضي، فقال إن بلاده تحارب على ست جبهات، ثم راح يعدِّد الجبهات التي يقصدها واحدة من وراء الأخرى. لقد بدأ من جبهة قطاع غزة، ثم مضى بعدها يذكر جبهة جنوب لبنان، ومن بعدهما جبهة جماعة الحوثي في اليمن، وجبهة الضفة الغربية، والجبهة السورية حيث توجد فصائل موالية لإيران، وأخيراً جبهة العراق حيث توجد فصائل مماثلة. أما هذه الفصائل الأخيرة التي تسمي نفسها فصائل المقاومة الإسلامية، فكانت قد قالت إنها سوف تستهدف إسرائيل بالهجوم، وإنها تُعد العُدة لذلك، وإنها ستهاجم الإسرائيليين انتصاراً للفلسطينيين الذين عاشوا ويعيشون الموت في القطاع طوال السنة التي انقضت على إطلاق الطوفان، وقد استهدفت بالفعل أربعة مواقع إسرائيلية.

فهل كان نتنياهو يُحصي هذه الجبهات على أساس أنه سيعمل على واحدة جديدة منها كلما فرغ من التي تسبقها؟ هذا سؤال له وجاهته، لأنه لا أحد في مقدوره التكهن بالطريقة التي يفكر بها رجل منفلت مثله من كل عقال.

إطلاق السادس من أكتوبر 1973 كان عن إدراك بحدود ما سوف يكون من بعده، وكان عن استعداد لتحقيق أهداف محددة من ورائه، وكان السادات الذي أطلقه يعرف أن الأمور بخواتيمها، ولذلك، فإن خاتمته كانت في التاسع من مارس (آذار) 1989، عندما جرى استرجاع طابا بوصفها آخر ما تبقى من أرض سيناء لدى المحتل.

إطلاق ذلك اليوم في تاريخه كان عن بينة بأنه مُفتتح، وأنه باب سوف يقود إلى أبواب تالية، وأنه خطوة أولى في مسيرة دامت 16 سنة من 1973 إلى 1989. فلما جاء يوم استرداد طابا كان هو الخاتمة لليوم الذي أطلق المسيرة.

أما السابع من أكتوبر فتشعر حين تسترجعه بأنه جاء كأنه طلقة في الهواء، وهي طلقة أحدثت من الصخب في المنطقة ما لم تُحدثه طلقة مماثلة، وأيقظت فتنة كانت نائمة في تل أبيب، ولم تحرر أرضاً ولا طردت محتلاً. هذا ما نراه بحساب الواقع أمامنا، وهذا ما نعاينه كلما حانت منَّا التفاتة في أي ركن من أركان منطقتنا التعيسة بوجود هذا المحتل فيها.

لا شك في حُسن نيات الذين أطلقوا «الطوفان» من الفلسطينيين، ولكنَّ حُسن النية لا يكفي وحده للوصول إلى ما يبغيه صاحب النية الحسنة، وإذا كان قد قيل إن الطريق إلى النار مفروش بالنيات الحسنة، فهذا قول يختصر المعنى ويوجزه على أفضل ما يكون الإيجاز.

إن النية رغبة في فعل، ولكنها ليست فعلاً في حد ذاته، وإذا لم تتوفر لها من الأسباب ما يكفل نجاح الفعل، فإنها تُفضي إلى ما أفضى إليه إطلاق الأقصى بغير تقدير لعواقبه، وبغير استعداد لمقتضيات كان لا بد أن تكون حاضرة عند إطلاقه، وإلا، فأمامنا الخريطة نستطيع أن نتطلع إليها لنرى من أين انطلق «الطوفان» قبل سنة بالتمام، ثم أين تفرعت وتوزعت عواقبه من غزة، إلى الضفة، إلى جنوب لبنان، إلى اليمن...

هنا يكمن الفارق بين اليومين في الشهر نفسه: يوم في 1973 بدأ نيةً لدى صاحبه، وحين اقترن بفعل فإنه قام على برنامج عمل جرى إعداده بعناية. ثم يوم آخر بدأ نيةً أيضاً لدى أصحابه في «كتائب القسام»، ولكنه عندما اقترن بفعل خانه التقدير ففاض حتى أغرق «الكتائب» نفسها ولا يزال يُغرقها بما لم تكن تتحسب له ولا تتوقعه، ولو أنها تحسبت أو توقعت لكانت قد أعادت الطرح والجمع في أوراقها، لعل حصاد الحقل يأتي على حساب البيدر، كما يقول إخواننا في أرض الشام.