خيرالله خيرالله

لايزال في استطاعة لبنان تفادي مواجهة واسعة مع إسرائيل ستكون بمثابة كارثة عليه. لا فائدة من المكابرة التي يُمارسها «حزب الله» ما دامت توجد خطوط عريضة لتسوية تحفظ البلد، أو ما بقي منه، وتُعيد النازحين إلى بيوتهم. التراجع ليس عيباً، كذلك الاعتراف بالواقع وموازين القوى على الأرض. التنازل من أجل لبنان ليس تنازلاً، بمقدار ما هو شجاعة وتضحية من أجل وقف حال الانهيار لبلد لديه ماضٍ حديث يستطيع التفاخر به. الخوف من تراجع لبنان بعد فوات أوان التراجع عندما لا تعود لمثل هذه الخطوة فائدة تذكر.

من الواضح أنّ الكلام الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في ضوء الجلسة التي عقدها مع الرئيس نبيه برّي كان كلاماً مهمّاً، على الرغم من أنّه جاء متأخّراً ويمكن أن تكون الأحداث تجاوزته. لم يكن كلام ميقاتي كلاماً عشوائياً، بل في أساسه نصائح من جهات دولية وعربيّة تسعى إلى تفادي مزيد من المآسي على أرض لبنان.

تضمّن كلام ميقاتي خطوطاً عريضة يُمكن اعتمادها في حال كان مطلوباً العثور على مخرج بدل الاستمرار في الدوران داخل حلقة مغلقة. إنّه دوران للبنان على نفسه في وقت تبحث كلّ دولة من دول المنطقة عن مصلحتها. في مقدّم هذه الدول تأتي إيران التي يبحث النظام فيها عن حماية نفسه. ليس سرّاً أن دفاع نظام «الجمهوريّة الإسلاميّة» عن نفسه يظلّ أولوية الأولويات.

تعمّد ميقاتي في تصريحه الأخير تفادي ذكر غزّة وربط لبنان بها. هذا أمر مهمّ على الرغم من إصرار «حزب الله» على ذلك. ثمة حاجة إلى صوت لبناني يقول إنّه لاتزال هناك بقايا دولة لبنانيّة تتكلّم باسم لبنان الذي دخل مرحلة جديدة، مرحلة ما بعد هيمنة «حزب الله» على البلد ومؤسساته. لا شكّ أنّ الإتيان على إعلان التزام لبنان القرار 1701، يمكن أن يفيد في شيء. يوجد واقع لا يمكن الهرب منه يتمثّل في أنّ «حزب الله» رفض منذ صدور القرار، صيف العام 2006، تنفيذ أي بند من بنوده باستثناء «وقف الأعمال العدائية» مع إسرائيل. حظي الحزب الرافض للقرار 1701 بغطاء من الدولة اللبنانيّة التي آن أوان القول، بطريقة أو بأخرى، إنّها مازالت موجودة.

إلى ذلك كلّّه، تعمّد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإشارة إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة لا يكون مرشّح تحدّ. هذا أمر مهمّ نظراً إلى أنّ هذا الكلام يمكن أن يمهّد لإعادة تركيب السلطة بشكل طبيعي بعيداً عن هيمنة «حزب الله»، خصوصاً إذا دفع الرئيس نبيه برّي في هذا الاتجاه وميّز نفسه عن الحزب.

يمكن أن تساعد لبنان، مستقبلاً بعد انجلاء المعارك، حال الارتباك التي تسود «الجمهوريّة الإسلاميّة» في إيران. التي تؤكد هذه يومياً عجزها عن خوض أي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل أو مع الاثنتين معا ولا تريد ذلك. لا يمكن أخذ الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنيّة وحسن نصرالله جدّياً، خصوصاً أنّ طهران حرصت على إبلاغ الإدارة الأميركية بنية شنّ الهجوم الصاروخي سلفاً وذلك حرصاً على مستقبل العلاقة الأميركيّة – الإيرانيّة!

لا شكّ أنّ الحوثيين في اليمن يعانون الكثير حالياً على الرغم من صوتهم العالي. بدأت تظهر بوادر تململ داخلي في مناطق سيطرة الحوثيين. من الباكر الرهان على هذا التململ، لكنّ كلّ المعلومات الواردة من الداخل اليمني تشير إلى أن وضع الحوثيين لم يعد مرتاحاً كما كانت عليه الحال في الماضي القريب.

فوق ذلك كلّّه، ليس ما يشير إلى أنّ الوضع الإيراني في سورية لايزال على حاله لأسباب عدّة. بين الأسباب الوهن الذي أصاب كلّ الميليشيات الإيرانيّة التي تصول وتجوّل في الأراضي السورية وذلك في ضوء ما تعرّض له «حزب الله»...

في هذه الأجواء، لا بدّ من ملاحظة ارتداد إيراني على العراق، بما يعبّر عن الهموم الحقيقية الآنيّة لطهران. يوجد تركيز لدى الإيرانيين على العراق وسط خوف من إفلاته. يظلّ العراق، الذي تسلمته «الجمهوريّة الإسلاميّة» على صحن فضة من إدارة بوش الابن في العام 2003، الجائزة الكبرى التي تريد الاحتفاظ بها. يفسّر ذلك اختيار الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، الذهاب إلى بغداد ثم إلى أربيل لمغازلة الأكراد قبل أن يزور أي مكان في العالم. كذلك، توجد محاولات يبذلها، في الوقت ذاته، إسماعيل قآني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» للملمة أوضاع حكومة محمّد شياع السوداني، التي تُعاني من مجموعة لا بأس بها من الفضائح مرتبطة بالفساد. يبقى العراق الذي حاول مؤسس «الجمهوريّة الإسلاميّة» آية الله الخميني التمدّد فيه، منذ اليوم الأول لقلب نظام الشاه، المجال الحيوي الأهم لإيران، خصوصاً من زاوية البُعد لدولة فارسيّة...

في الحروب والسياسة، أن تعرف كيف تخسر أهمّ بكثير من أن تعرف كيف تربح. الدليل على ذلك تغلب ألمانيا واليابان على هزيمتهما في الحرب العالميّة الثانية واستعادة البلدين لموقعهما الحالي في العالم. هل في لبنان، البلد الصغير الذي لا يُمكن مقارنته بألمانيا واليابان، مَنْ يعرف كيف يخسر ويرى في المآسي التي يُعاني منها فرصة... أم لا حياة لمَنْ تنادي في ضوء المغامرة التي جرّ إليها الحزب، ومن خلفه إيران، البلد كلّه مشرداً أهل الجنوب بما يُخالف كلّ منطق في السياسة والاقتصاد والعلوم العسكريّة والعلاقات بين الدول!