خالد السليمان



بات ملتقى «بيبان» السنوي الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، فرصة لرواد الأعمال الحالمين والطامحين لاقتناص الفرص، حيث ينتظر أن يحمل بيبان 24 في جعبته الكثير من الأرقام التحفيزية والفرص الواعدة، بما يعكس توقعات مستقبل الاقتصاد السعودي وآثار تطوير منظومته على جاذبية الاستثمار محلياً وعالمياً !

إعلان «منشآت» عن موعد انطلاق الملتقى خلال الفترة 5-9 نوفمبر القادم، حمل العديد من المبشرات الاستثمارية والفرص الابتكارية التي تبرز الدور الحكومي الكبير في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في دعم صلابة واستقرار وجاذبية القطاع، حيث نجد أن الملتقى يوفر آلاف الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقدمة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة لربط رواد الأعمال بمجموعة كبيرة من المستثمرين، وخلق الفرص لأكثر من 1,000 مشروع ناشئ عن طريق عرضها على المستثمرين في منصة العرض الخاصة بذلك !

لا شك أن ريادة الأعمال تحفز الاستثمارات من خلال تقديم فرص جديدة ومربحة، حيث يبحث المستثمرون باستمرار عن الشركات الناشئة التي لديها إمكانات نمو عالية، وهو ما يوفره ملتقى بيبان 24 من خلال جمع أكثر من 1,350 عارضاً من رواد الأعمال الشغوفين يقدمون خلال الملتقى أفكارهم الابتكارية لمشاريع في مجالات متنوعة تضع المستثمرين أمام مساحات كبيرة وخيارات عديدة للفرص الاستثمارية !

باختصار.. ملتقى بيبان 24 يخلق بيئة خصبة ومناخاً جاذباً للاستثمار والمستثمرين، ويحفز أبناء وبنات الوطن من أصحاب الأفكار الرائدة والمبتكرة للانضمام للسوق كرواد أعمال يسهمون في الحراك النشط لاقتصاد الوطن !