لكلٍّ من «حماس» و«حزب الله» حاضنة شعبية كبيرة في فلسطين ولبنان، صحيح أيضاً أن هناك من يتعاطف معهما ويدعمهما من خارج البلدين، ولكن السؤال: هل البيئة الحاضنة للتنظيمَين كليهما تأثرت بالعدوان الإسرائيلي، وبالثمن الباهظ الذي دفعه المدنيون قتلاً ونزوحاً في غزة وفي الجنوب اللبناني والضاحية؟

يقيناً، وبعيداً عن أي مبالغات إعلامية ودعائية، فإن هناك «تراجعاً ما» في الدعم الذي قدّمه الشعبان لكل من «حماس» و«حزب الله»، حتى لو اختلفت طبيعة البيئة الحاضنة المحيطة بهما في فلسطين عن لبنان.

والحقيقة أن الفارق الأساسي بين البيئة الداعمة لحركة «حماس» في فلسطين مقارنةً بالبيئة الداعمة لـ«حزب الله» نفسها في لبنان، أن الأولى لا ترفض مبدأ المقاومة المسلحة لمحتل مباشر لأرضها، وقد تختلف حول توقيت عملياتها ومدى نجاعتها، وهل امتلكت غطاءً سياسياً قادراً على أن يحقّق مكاسب لصالح القضية الفلسطينية، أما الثانية فإن مشكلاتها تتعلق بأن البيئة الداعمة للحزب موجودة في بيئة أوسع اسمها «الشعب اللبناني»، الذي لا يرى في غالبيته أنه مطالَب بالدخول في «حرب إسناد» لصالح القضية الفلسطينية، يدفع ثمنها لبنان كله، وخصوصاً البيئة الداعمة لـ«حزب الله».

في لبنان مثل باقي الدول العربية، ومعظم دول العالم، هناك تعاطف مع القضية الفلسطينية، واستعداد لتقديم كل صور الدعم القانوني والإعلامي والمادي لصالح الشعب الفلسطيني، من دون أن يؤيد هؤلاء المتضامنون بالضرورة الدخولَ في حرب مع إسرائيل.

ومع ذلك اختار «حزب الله» أداة المواجهة المسلحة مع إسرائيل بوصفها وسيلةً وحيدة للدفاع عن قضية نبيلة وعادلة، ودفع أثماناً كبيرة من قادته وعناصره وبيئته الحاضنة، وأشاد كثيرون بصموده وعملياته المسلحة داخل إسرائيل، كعملية بنيامينا في جنوب حيفا وغيرها.

كل ذلك لا يلغي حدوث تحوّل عالمي وعربي تبلوَر عقب حرب 1973، التي مثّلت آخر صور التضامن العسكري العربي بإرسال وحدات من مختلف الجيوش العربية للقتال في الجبهة المصرية والسورية في مواجهة إسرائيل، وأيضاً الاقتصادي باستخدام سلاح النفط في وجه الدول الغربية الداعمة لإسرائيل.

وإذا كان البعض يرى أن «كامب ديفيد» هي المسؤولة عن تكريس الحلول المنفردة في التعامل مع الصراع العربي - الإسرائيلي، وأعطت رسالة لباقي الدول العربية أن القضية الفلسطينية باتت بالأساس تخصّ شعبها، إلا أن هناك تحوّلات جرت في بنية المجتمعات العربية والعالمية جعلت كل شعب يحارب من أجل حريته واستقلاله، أو دفاعاً عن أرضه وسيادته، وفي الوقت ذاته تتضامن معه الشعوب «الشقيقة» أو الحليفة لتحقيق أهدافه.

وسيبدو لافتاً مشهد التضامن الأميركي والغربي مع أوكرانيا، وإرسالهم دفعات كبيرة من المال والسلاح لها، إلا أنهم تعاملوا بقواعد عالم ما بعد الحرب الباردة، ولم يرسلوا جنوداً للحرب تحت يافطة «التضامن الأيديولوجي»، أو مقاومة «الاحتلال الروسي».

ومن هنا بات من الصعب قبول أن يكون لبنان استثناءً من هذه الحالة العامة عربياً ودولياً، ومن غير المعقول أن تكون هناك دولة مثل الأردن شعبها متضامن حتى النخاع مع القضية الفلسطينية، ومع ذلك لا تَعدّ الدخول في حرب مع دولة الاحتلال أحد خياراتها، وكذلك بلد بحجم مصر، لديها جيش قوي، وليس مطروحاً رسمياً وشعبياً الدخول في مواجهة مسلحة مع إسرائيل من أجل دعم المقاومة الفلسطينية، وأن الانتقاد الذي وجهته تيارات سياسية وشعبية للأداء الرسمي كان يتركز فيما عُدّ تقصيراً في درجة الدعم المدني والقانوني للشعب الفلسطيني، وليس لأنها لم تحارب.

ولذا يبدو لافتاً أن يقرّر تنظيم مثل «حزب الله» موجود في بلد ثانٍ، وبشكل منفرد عن باقي المكونات اللبنانية، تحويل التضامن المشروع مع الشعب الفلسطيني إلى حرب لا يريدها الناس، بما فيهم قطاع كبير من بيئته الحاضنة.

تداعيات العدوان الإسرائيلي المدمّر على لبنان ستُفقد «حزب الله» جانباً من بيئته الحاضنة، وستجعل هناك ضرورة لمراجعة الصيغة التي تبنّاها، وجعلت المقاومة المسلحة النمط الوحيد لدعم القضية الفلسطينية؛ لأن أزمته مع بيئته الحاضنة ومع مجتمعه اللبناني تتعلق بمبدأ المقاومة المسلحة من «بلد ثانٍ»، وهو يختلف عن «حماس» التي حتى لو فقدت جانباً من بيئتها الحاضنة بعد المآسي التي تعرّض لها الفلسطينيون في غزة، إلا أنه بمنطق حروب التحرير الوطنية فإن الشعوب ستحارب من أجل قضيتها، وبجانبها حلفاء وداعمون، وإنه لن يكون مقبولاً مطالبة التنظيمات الفلسطينية المسلحة من «حماس» إلى «الجهاد»، ومن «فتح» إلى «الجبهة الشعبية»، أن تحلّ نفسها ما دام بقي هناك احتلال، إنما ستطالب بمراجعة التكتيكات والوسائل، والعلاقة بين السياسي والعسكري، والعزلة عن العالم، بل وحتى تجميد نشاطها المسلح الذي سيعود في المستقبل المنظور ولو باسم جديد ما دام بقي الاحتلال.