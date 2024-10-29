خبر مرّ، قبل أسابيع، عن توجه تطبيق «واتساب» للتخلي عن لونه الأخضر الذي نعرفه، وأن نسخة مجددة مرتقبة منه ستسمح باختيار اللون الرئيسي للتطبيق. وحسب الخبر، فإن صورة أرفقها الحساب بمنشوره على «إكس» تظهر كيفية تنفيذ الميزة الجديدة المصممة لتغيير لون العلامة التجارية الرئيسية للتطبيق، والتي من المقرر إصدارها في تحديث مستقبلي.

السؤال الذي قد يخطر على البال عند قراءة مثل هذا الخبر هو: «وما العيب في اللون الأخضر، الذي يحمل القائمين على «واتساب» على التخلي عنه، لصالح ألوان أخرى؟» وهذا السؤال بعث في نفسي فضولاً بأن أعود إلى ما قيل أو كتب عن دلالات الألوان، فأظهرت لي الشبكة العنقودية، أول ما أظهرت، السطور التالية، أنقلها كما هي، وهي تتحدث عن دلالة كل لون: «الأحمر: يدل على الحيوية والعاطفة، الأزرق يُعتبر مهدئاً ويمثل الثقة والسلام، الأخضر يدل على الطبيعة والنمو والاسترخاء، الأصفر يعزز الفرح والحيوية ويُعتبر منبهاً وقد يزيد من الحماس والتفاؤل، البنفسجي له دلالة على الرومانسية والإبداع، وقد يعزز التأمل والتفكير العميق».

وقدّم موقع آخر تقريراً أكثر تفصيلاً، حول الدلالات النفسية للألوان، مشيراً، أي الموقع، إلى أنه، ولكون «اللون هو أداة قوية للفنانين والمصممين، فإن معرفة كيفية التعامل هي طريقة أكيدة لتحقيق النجاح. سواء أكنت ترغب في تصميم شعار جديد أو تكوين صفحة ويب رئيسية، فإن معرفة معنى الألوان ودلالاتها سوف تساعدك على اختيار أفضل الألوان لسرد قصتك».

والمختلف في هذا التقرير وقوفه عند الدلالات المتناقضة لكل لون، فمثلما توجد دلالات إيجابية هناك أخرى سلبية، فإذا كان اللون الأحمر، مثلاً، يمثل القوة والعاطفة والثقة، فإنه يمكن أن يكون سلبياً، فيمثل الغضب أو الحذر أو الخطر، وعلى المرء أن يختار ما يشاء من دلالة للون حسب حالته النفسية، واقتران اللون الأحمر بدلالة الخطر «يمكن أن يساعد الأشخاص على اتخاذ القرارات بوتيرة أسرع».

ليس اللون الأحمر وحده مزدوج الدلالة، فمثله كل الألوان، وإن لم نجد، ونحن نقرأ، شيئاً مشابهاً عن اللون الأبيض، الذي بدأ إيجابي الدلالة فقط، فهو يمثل «البساطة والنقاء والنظافة، ويضفي لمحة نقية وحيادية»، ولأن حديثنا هو عن «واتساب متعدد الألوان»، يجوز السؤال ثانية: أكان في توجه التطبيق للتخلي عن «أخضره» علاقة بما قرأناه عن دلالات الألوان؟

ربما نلمس شيئاً من الإجابة في توضيح «واتساب» أنه عند استخدام المظهر الفاتح سيتم استبدال اللون الأخضر التقليدي باللون الأسود، ما يوفر مظهراً أكثر حداثة وبساطة، بدلاً من ذلك، في المظهر الداكن، سيتحول اللون الرئيسي إلى اللون الأبيض، ما يوفر مظهراً يعزز إمكانية القراءة.