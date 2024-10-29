حتى الآن لم تتسرّب أي معلومات رسمية عن الطقوس الخفية التي حركت أعضاء مجموعة منظمة "بريكس" الرسميين لضمّ 13 دولة جديدة أخرى بصفة "شريك" غير كامل العضوية في هذه المنظمة، ليصبح تعداد أعضائها 21 عضواً حتى الآن. وفي هذا الخصوص، نشرت صحف جزائرية قليلة جداً سطوراً ضئيلة، قالت فيها بأن دول "بريكس" أرادت بواسطة إعلانها "ضمَّ الجزائر كدولة شريكة تصحيح خطأ رفض عضويتها الكاملة خلال القمة السابقة التي عُقدت في شهر آب (أغسطس) 2023 في جوهانسبرغ، عاصمة جنوب إفريقيا".ولاحظ مراقبون سياسيون جزائريون، أن هذا التصحيح الجزئي لم يحرّك خيال ومشاعر الجزائريين بما في ذلك سلطات البلاد. ويرجّح أن هذا هو السبب الذي جعل وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية بخاصة، لم تنفرد بتعليقات حماسية وملفات جادة حول أهمية منظمة "بريكس" بخصوص الدور الذي يُنتظر أن تلعبه الجزائر فيها في المستقبل المنظور. من الواضح أن الرئيس الجزائري نفسه لم يدل بأي تصريح لوسائل الإعلام الوطنية حول إعلان الدول الأساسية في منظمة ...