عثمان بن حمد أباالخيل

مصفوفة أيزنهاور سميت بهذا الاسم نسبة إلى الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة، دوايت دي أيزنهاور، الذي اقتُبس عنه قوله: «لدي نوعان من المشاكل، العاجلة والمهمة، الملحة ليست مهمة، والمهمة ليست ملحة على الإطلاق. هذه المصفوفة تطبق في إدارة المهام الأربعة وهي (هام وعاجل، هام وغير عاجل، غير هام وعاجل، غير هام وغير عاجل). المصفوفة تركز على إدارة الوقت لإدارة المهام وهي تستخدم في الشركات والمؤسسات وجهات أخري لإدارة المهام وتنظيم الوقت.

بعيداً عن الشركات والمؤسسات أرى أنها تهتم بإدارة وقت حياة الإنسان في كافة جوانبها، وحين يطبقها الإنسان سوف يصبح أكثر إنتاجية، عندما يتمكن من استغلال وقته بشكل فعال في المهام على اختلافها، ويتجنب المهام التي من شأنها إهدار الوقت واستنزاف طاقته.

جاء على لسان (جبران خليل جبران) قوله: «لكي تفهم قلب الشخص وعقله؛ لا تنظر إلى ما أنجزَه بالفعل، ولكن انظر إلى ما يطمح إلى إنجازه»، بما يعني أنّ النظرة المستقبلية هي المقياس الذي نقيس به الرجال والمكيال الذي نزنهم به. للأسف هناك الكثير ممن يتجاهلون هذه المنظومة التي تفقدهم الكثير في حياتهم التي ترتكز على عدم التوازن في مهام الحياة. الوقت أغلى وأثمن من قيمة المال وقيل أيضاً إن (الوقت مثل البحر إن لم تبحر فيه بسفينة مصنوعةٍ بدقة وعلم وجودة فلا تظن أنك ستصل لوجهتك، بل ستغرق وصولاً إلى القاع).. في حياتنا المزدحمة بشئونها هناك الكثير ممن يغرقون ولا يصلون الى هدفهم بسبب تشتتهم وإضاعة أوقاتهم. جميل أن يُغرس مفهوم إدارة الوقت لدي الطلاب والطالبات، وهي مهمة تقع على عاتق المعلمين والمعلمات إذا كانوا يدركون هذا المفهوم؟ أما البيت فالأم هي المسؤولة عن تنظيم أوقات فلذات أكبادهم وعدم التساهل معهم، ماذا عن الأب؟ الأب لا يستطيع غرس هذا المفهوم لدى الأطفال حيث إنهم يكونون تحت رعاية الأم في هذه المرحلة العمرية لكن دورهم يأتي لاحقاَ. إدارة الوقت تعني تطبيق مصفوفة أيزنهاور.. لا تقُل أبداً إنك لا تملك الوقت الكافي، فجميع العظماء كان يومهم 24 ساعة ولم يزد. - جاكسون براون

دعوة صادقة للإنسان الذي يواجه صعوبة في إدارة وقته استعمل مصفوفة أيزنهاور، واستخدمها لتنظيم وإدارة الوقت، وتذكر أن الأمور الأكثر أهمية نادراً ما تكون عاجلة، والأمور العاجلة نادراً ما تكون أكثر أهمية وأنت الحَكَم. حقيقة لا غبار عليها، إدارة الوقت بشكل جيد برهان على العقل المنظم الذي يعرف معني اليوم 24 ساعة. أتعجب من أولئك الذين يشعرون بالألم سواءً أكان نفسياً أو جسدياً ولا يحركون ساكناً، تراهم منزوين منغلقين على أنفسهم وكأن ليس هناك أمل حين يرفعون رؤوسهم ونظرهم إلى هناك إلى المستقبل، انه الوقت يهدرونه دون تحريك ساكن في حياتهم.

همسة: لا تندم حين تُرتّب وقتك في حل مشاكلك حسب الأولويات أنت الرابح.