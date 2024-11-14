بشرى فيصل السباعي



كل متابع للرأي العام في أمريكا لم يُفاجأ بفوز دونالد ترمب بالرئاسة، لأن الرأي العام الأمريكي شُغل مؤخراً بعدة قضايا داخلية خطيرة لم تقدم منافسته أي حل أو وعود بحل لها مثل فرض أجندة الشذوذ في المدارس التي وعد ترمب بإلغائها وهذا كان سبب دعم مالك تويتر/‏ إكس الملياردير إيلون ماسك له وظهوره معه في بعض اللقاءات الجماهيرية لأنه قال إنه فقد ولده بسبب أجندة الشذوذ التي فرضت على الصغار، والهجرة غير الشرعية التي وعد ترمب بالتشدد في منعها وإيقافها، وقد ضُج الإعلام الأمريكي بأخبار قيام عصابات جريمة منظمة مكونة من المهاجرين غير الشرعيين بالاستيلاء على مناطق سكنية وتشكيل تهديد لسلامة السكان بخاصة النساء اللاتي صرحن لوسائل الإعلام بأنهن ما عدن يشعرن بالأمان في الشارع، وأيضاً كثرة أخبار اقترافهم جرائم قتل واغتصاب، فغالب المهاجرين غير الشرعيين يأتون لأمريكا من أمريكا اللاتينية الموبوءة بعصابات الجريمة المنظمة، ولذا هناك انطباع عام بأن غالب المهاجرين ينتمون لعصابات الجريمة المنظمة ويعتبرون الهجرة وسيلة لتوسيع نشاطاتهم الإجرامية، ولذا كرر ترمب في حملته الانتخابية وصف المهاجرين بأنهم مجرمون، ومنافسته كامالا هاريس لم تقدم أي حلول أو وعود بحلول لمشكلة الهجرة غير الشرعية، والانطباع العام عن حملتها أنها وعدت بالاستمرارية على السائد، بينما غالبية الشعب الأمريكي غير راضٍ عن الأوضاع السائدة بخاصة الأوضاع الاقتصادية وضمور قطاع الصناعات الأمريكية نتيجة انتقال الاستثمارات الأمريكية إلى الصين، بحيث صارت أمريكا معتمدة بشكل كامل على الإنتاجات الصناعية الصينية وترمب وعد بإنعاش قطاع الصناعة في أمريكا بإجراءات مضادة للواردات الصينية، وهذا سبب فوزه؛ فهو قدم وعوداً بواقع مختلف بغض النظر عن إمكانية تحقيق تلك الوعود على أرض الواقع، ورفع شعاراً جذاباً يدغدغ الكبرياء الجماعي وهو «جعل أمريكا عظيمة مجدداً» فمنافسته لم تخسر لأنها امرأة إنما لأن سياسات حزبها تتصادم مع اتجاهات الرأي العام الأمريكي ولا تقدم أي وعود بحلول للقضايا الملحة ولا رؤية لواقع أفضل، وقوة جاذبية الوعود التي قدمها ترمب أنست الرأي العام أنه لم يحقق شيئاً منها في فترة رئاسته الأولى؛ فما يصنع سياسة أمريكا وغالب الدول في العالم ليس رأس الدولة إنما المؤسسة العميقة المكونة من مؤسسات الدولة السيادية ومراكز القوة والنفوذ فيها، والمؤسسة العميقة في أمريكا معارضة لترمب لأنه يثير الشكوك حولها ويستعدي الرأي العام عليها ويتهمها بالفساد ويشجع نظريات المؤامرة حولها واتهمها بسرقة الانتخابات السابقة منه التي ما زال لا يقر بأنه خسرها، وكان من ضمن وعوده محاربة المؤسسة العميقة التي اتهمها بالمسؤولية عن كل السياسات التي يريد الشعب الأمريكي الخلاص منها، لكن فعلياً لا يمكنه تحقيق وعوده تلك ضد المؤسسة العميقة بخاصة أن مراكز القوى الدولية معارضة لتوجهات ترمب ووعوده لأنها تعتبرها تخلخل استقرار الأوضاع العالمية المتوافق عليها، فالعالم كله بات أشبه بآلة موحدة كبرى مرتبطة ببعضها بشكل كامل وترمب يعد بإلقاء عصا في محرك تلك الآلة، لذا ليس هناك تأييد دولي له ولا لأي زعيم يعد بسياسات أحادية الجانب لا تراعي التوافق مع الأوضاع والمصالح العالمية، وأمريكا نفسها متورطة في إزالة العديد من الحكومات في العالم بالانقلابات والثورات والاغتيالات والحروب التي أراد زعماؤها التصرف بشكل أحادي يراعي فقط مصالح بلادهم وشعبهم دون الاكتراث بالمصالح الأمريكية والعالمية المرتبطة ببلادهم، والآن انقلبت الآية بترمب وباتت أمريكا بهذا الوضع، لكن معارضته للضغوط الدولية تجعله يبدو كزعيم قوي في نظر مؤيديه.