عثمان بن حمد أباالخيل

المثالية صعب الوصول إليها، أو هي مستحيلة. هناك هوس عند البعض فهم يبحثون عنها وهي فوق السحب لن يصلوا إليها. قال شكسبير: (كن كما أنت لا كما يفضلون، وليتقبلك من يتقبلك وليرفضك من يرفضك). جميل أن نكون واقعيين في حياتنا ونرضى بوقعنا ونسعى أن نحقق طموحاتنا ونرضي أنفسنا بالمعقول، ومثاليين في قيمنا، الواقعية جزء لا ينفصل عن حياتنا وإذا رفضنا ذلك نُدخل أنفسنا في الاكتئاب والقلق والحزن وإيذاء النفس.

شخصياً أري أن نسبة الإناث أكثر من الذكور في الوصول إلى المثالية، وهذا ليس انحيازا، بل واقع ربما تعيشه عزيزي وعزيزتي القارئة، أليس كذلك. رسالة لمن تحب أن تقبل النصيحة، كوني أنتِ، حتى لو لم تعجبي أحداً، إن كنتِ راضية عن نفسك، فأنتِ أجمل حين تملكين الثقة بنفسك، ارفعي رأسك عاليا ولا تتلفتي لمن يكسر مجاديفك، كوني أنتِ، بأفكارك، بطريقتك، بحديثك. كوني أنت نسمة لطيفة عابرة لكل ما حولك بهدوئك وكوني قدوة. كوني أنتِ ولا تكوني في فلكهّن لا تتصنعي ولا تبالغي في أي شيء يلفت الأنظار. اعلمي وتأكدي أن الله ينظر إلى القلوب لا إلى الشكل وما أكثر اللواتي يهتممن بأشكالهن، لكنهن فارغات من الداخل. أشد يدي على من تبحث عن التميز بكل فروعه، أشد يدي على من ترفع التحدي لإرضاء نفسها.

ابدًا، لا ترضي غيرك إلا بما يناسبك، ولا تعيشي في عباءة غيرك، احترمي نفسك. (تقليدك للآخرين لا يعني أنّك ستصلين إلى ما وصلوا إليه) أحلام مستغانمي.

كوني أنتِ بشخصيتك المميزة وأسلوبك الراقي وشكلك الذي يبعث الثقة بنفسك، أبدًا لا تقبلي وارفضي أن يكون شكلك هو المعيار الوحيد للزواج، روحك شخصيتك تعليمك وظيفتك وثقافتك معايير تبقي طول الزمن، أما الشكل يتغير مع مرور الأيام.

للأسف هناك من لا تقتنع بمظهرها الخارجي فتدخل في التجميل، تجميل الانف وشد الذقن وعالم كبير من البوتكس والعمليات الحديثة التي ترضي جيوب مراكز التجميل. ملايين الريالات تنفق سنويا حيث «يشهد سوق الطب التجميلي بحسب آخر إحصائية استثمارات بنحو 2 مليار ريال، وهذا الرقم قابل لزيادة ثلاثة أضعافه بحلول 2030». في الواقع، تقول الإحصاءات إن 10 % من الناس بحاجة لعمليات التجميل، أما 90 % من عمليات التجميل فهي عمليات عبثية يشوّه بها الإنسان صورته الجميلة. قناعتي الشخصية إنّ عمليات التجميل الفاشلة المخيفة هل تعلمون أثرها النفسي والاجتماعي على الإنسان الذي أراد أن يتجمّل، والتي سوف تعيش معه طويلاً: لماذا تعبثون بخلقة الحياة، كوني أنتِ ولا تقلدي غيركِ وقلدي من تتبوأ مكانةً عالية علمياً وعملياً واجتماعياً وإداريا ووظيفيا ومشاركتها الفعالة في مجلس الشورى. كوني أنتِ في مظهرك الخارجي واعتني بنفسك وارسمي لنفسك مكانا عاليا يشار له بالبنان وحقيقة.

همسة: المرأة الجميلة هي التي تثري نفسها بالعلم والثقافة ولا تهمل عقلها.