ليس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول زعيم يُهدّد باستخدام السلاح النووي ضد خصومه؛ ففي الحرب على فيتنام عام 1969، أمر الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون بإطلاق إنذار نووي لدفع الخصوم للاعتقاد بأنه "غير مُتَّزِن"، يُمكن أن يُقدم على أي فعل لوقف الحرب. نيكسون قال لرئيس الأركان الأميركي: إنني أسُمِّيها "نظرية الرجل المجنون"... فهل يسير بوتين على خطى نيكسون أم أن الأمر مختلف هذه المرة؟!الجودو والسياسةيبحث الرئيس بوتين عن نقاط ضعف الخصوم. يُطبّق "نظرية الجنون" النيكسونية. يُصوِّر لخصومه أنه قد يُقدم على أي فعل متهور، ثم يتابع ردود أفعالهم، فإذا تبيّن أنهم متخاذلون أو عاجزون، لا يتردد في هزيمتهم، أما إذا كانوا متفوقين ومستعدين للقتال، فإنه يبحث عن طرق غير تقليدية تكسر دفاعاتهم، مثلما يلعب الجودو أمام خصم أقوى.أخيراً قام بوتين بتحديث العقيدة النووية الروسية، وقال إن موسكو ستُفكّر في استخدام السلاح النووي إذا واجهت هي أو حليفتها بيلاروسيا أي عدوان بأسلحة تقليدية تخلق تهديداً خطيراً لسيادتها و/أو سلامة أراضيها، وستنظر إلى أي هجوم تقليدي ضدها، من قبل دولة لا تمتلك أسلحة نووية ولكن تدعمها قوة نووية، باعتباره ...