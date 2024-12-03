عماد الدين أديب



هناك حركة تغيير جذرية في معادلات القوى عالمياً، إقليمياً، ومحلياً.

عام 2025 هو عام تشكل عالم جديد يقوم من تحت رماد الاضطراب والارتباك والصراع والخسائر الكبرى.

عام 2025 هو عالم تسقط فيه معادلات وقوانين، وتتشكل فيه معادلات وقوانين أخرى كي نخلق ونبني عالماً مختلفاً تماماً عما سبق.

2025 عام انعزالية الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب.

وهو عام الضغوط على تسويات سياسية في حرب روسيا – أوكرانيا، والصراع العربي الإسرائيلي.

وهو عام بدء التفاهم على تقسيم النفوذ في العالم، بدءاً من شرق بحر الصين، إلى وسط أوروبا، إلى منطقة القوقاز.

إنه عام يتأكد فيه أكثر من أي وقت مضى أن الاقتصاد هو محرك الحروب، وأن الدولار أهم من الحوار.

إنه عام صراع الدولار الأمريكي أمام البريكس والأوبك ومنظمة تعاون شنغهاي.

إنه عام الوصول إلى النتائج النهائية للعقوبات الاقتصادية والتعريفات الجمركية على البضائع.

إنه عام الحلول على مستوى القمة وليس الحلول على مستوى المؤسسات العالمية.

إنه عام ترامب، وشي، وبوتين، ومحمد بن زايد، ومحمد بن سلمان، وخامنئي، وأردوغان، ونتانياهو ورئيسي الهند والبرازيل.

هذا عام صناعة العقد الجديد في شكل العالم والمنطقة.