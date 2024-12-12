قطعت حكومة إقليم كردستان العراق بقيادة مسرور بارزاني خطوة جديدة في مجال توسيع علاقات الإقليم وتوثيقها بدول المنطقة لاسيما الدول الخليجية، وذلك من خلال زيارة قام بها بارزاني إلى مملكة البحرين حيث التقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد الأمير سلمان بن حمد وعددا من قادة المملكة وكبار مسؤوليها، وفتح معهم العديد من ملفات التعاون الثنائي بين الإقليم والمملكة إلى جانب مناقشة أحداث المنطقة وتطوراتها وتبادل الآراء بشأنها.

ويسير التطور الملحوظ في علاقات إقليم كردستان العراق على أرضية من المشتركات في المقاربات القائمة على ربط الاستقرار السياسي والاجتماعي بالتنمية والازدهار الاقتصادي، وعلى أساس من التقارب في الرؤى بشأن قضايا المنطقة وتطوراتها.

واستُقبل مسرور بارزاني الثلاثاء من قبل الملك حمد بن عيسى في قصر الصافرية بالمنامة حيث تمّت مناقشة “العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين الجانبين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة”، إلى جانب “القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية بحرينية.

ونقل بارزاني إلى العاهل البحريني “تحيات وتقدير نجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين بمزيد من التطور والازدهار، فيما أبلغه الملك حمد بنقل تحياته وتمنياته إلى الرئيس نيجيرفان بارزاني”.

وضمن النتائج العملية للزيارة ذكرت حكومة كردستان في بيان أن الجانبين اتفقا “على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، ولاسيما فتح قنصلية بحرينية في إقليم كردستان وتسيير رحلات جوية مباشرة بين المنامة وأربيل في المستقبل”.

ووفق ذات البيان، ناقش الطرفان خلال الاجتماع “آخر تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام”. وحضر اللقاء مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي البحريني الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، وعدد من الوزراء البحرينيين. كما شهدت زيارة بارزاني إلى المنامة عقد اجتماع مع ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لبحث سبل تمتين العلاقات بين البلدين.

وأكّد الأمير سلمان خلال اللقاء حرص بلاده على توطيد التعاون المشترك مع كردستان العراق في مختلف المجالات، بينما جدّد بارزاني رغبة حكومته في “ترسيخ التنسيق البنّاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا تعزيز البنية التحتية والإصلاح المالي والمصرفي ورقمنة الخدمات العامة.” وأجرى بارزاني خلال الزيارة محادثات مع مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي البحريني الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد.

وكان رئيس وزراء كردستان العراق استهل زيارة الاثنين إلى البحرين باجتماع حضره عدد من أعضاء الوفد المرافق له مع وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين نور بنت علي الخليف التي كانت على رأس وفد من المسؤولين البحرينيين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن سبل تعزيز الصلات لاسيما في مجالات التنويع الاقتصادي وتنمية مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات.

وتعدّ زيارة بارزاني إلى مملكة البحرين الثانية من نوعها بعد زيارته الأولى التي أجراها سنة 2022. وجاءت الزيارة الأخيرة استكمالا لما تمّ الاتفاق بشأنه في الزيارة الأولى بشأن تطوير العلاقات بين الإقليم والمملكة في مختلف المجالات.