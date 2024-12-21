ناهد الأغا

مدينة الجبيل هي إحدى محافظات المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية؛ تملك إرثاً تاريخياً كبيراً منذ القدم؛ وهي تنقسم إلى قسمين: الأول الجبيل البلد وهي المركز ويقطنها سكانها الأصليون؛ والثاني الجبيل الصناعية التي استحدثت عام 1975م وباتت أكبر مدينة صناعية في العالم على ساحل الخليج العربي؛ فيها منشآت كبرى ومجمعات صناعية وموانئ تشارك بالإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بما يقــارب 7 % للمملكة.

ولعل من أمتع الأشياء القيام بجولة على أشهر مناطق الجذب السياحي في الجبيل حيث تمتاز بأماكن سياحية جديرة بالزيارة للسائحين للاستمتاع بالجمال الطبيعي والتعرف إلى البنية التحتية الحديثة.. فهي تزخر بباقة من الشواطئ حيث أشجار النخيل الخضراء والمناظر المدهشة البانورامية للبحر إضافة إلى الأنشطة الترفيهية التي تستحق الاهتمام؛ ومن أبرز مناطق الجذب السياحي في الجبيل سيما عند السياحة في المملكة:

شاطئ الفناتير، ويأتي على رأس قائمة الأماكن الجميلة التي لابد من زيارتها في الجبيل حيث المياه الفيروزية الصافية للبحر والشواطئ البيضاء الرملية إضافة إلى المنتجعات المطلة على البحر مما يجعله في مقدمة مناطق الجذب السياحي الراقية في المملكة العربية السعودية.

ويمتزج جماله مع الخط الساحلي الذي تصطف فيه المباني المعاصرة والمستقبلية بتنسيق مبهر حيث تضم مساكن من الدرجة الأولى؛ ويعتبر شاطئ الفناتير من أجمل الأماكن لقضاء السياح فيه رحلة ممتعة وعطلة رائعة. ويضم شاطئ الفناتير مناطق ترفيهية؛ وغرف تغيير جهزت تجهيزا متكاملاً؛ وفي المساء يمكن للسياح والزوار حجز جولة ممتعة بالقارب بجو رايق يتخلله الاستمتاع بغروب الشمس البانورامي عند وقت الغسق البهي.

حديقة الدفي؛ حيث يحلو أخذ استراحة السياح والعوائل في جنباتها؛ والاستمتاع بنزهة بعد الظهيرة في منطقة الدفي بارك السياحية الغنية عن التعريف في الجبيل.

وهذه الحديقة واقعة على امتداد الجبيل الشرقي وتتربع على مساحة كبيرة جداً.

تحتوي على عدد لا يعد ولا يحصى من الأشجار والنباتات الخضراء والغطاء النباتي الأخضر؛ كما يوجد فيها ممرات مشاة رصفت بنسق جميل بالحصى والتي يمكن صيانتها بشكل جيد ودوري؛ كذلك يتواجد فيها مطاعم ذات مأكولات عربية بأطباقها الفاخرة؛ إضافة إلى الحدائق الرائعة التي تمنح السياح الشعور بالاسترخاء بعد فترة الظهيرة.

وهناك أماكن لعب للأطفال؛ وصالة رياضية مفتوحة مجهزة بكامل التجهيزات الرياضية؛ فضلاً عن تواجد مناطق وأماكن جلوس مريحة؛ الأمر الذي يجعل الحديقة من أبرز وأكثر الأماكن جذباً لزيارة السياح والسكان المحليين في الجبيل.

ناهيك عن نقطة الجذب السياحي الأخرى لمحبي أنشطة مراقبة الطيور الجميلة وهي تحط فيها لتصبح أرضا خصبة لكثير من أنواع الطيور النابضة بالحياة خلال موسم الربيع المشرق.

كورنيش الجبيل ويعتبر من أفضل الأماكن المطلة على الشاطئ ويصنف أجمل كورنيش في المملكة العربية السعودية.

وكورنيش الجبيل يعد من الأمكنة التي يمكن للسياح والسكان المحليين الاستمتاع فيه على مدار أيام السنة للطقس اللطيف المعتدل.

وكم يشعر المرء عند زيارته بالسعادة والغبطة سيما عند زيارة الامتداد الممتد لمسافة 2 إلى 3 كيلومتر مع ممر مشاة سهل وسلس خال من حركة المرور.

إضافة إلى شوارع جميلة لها ميزات حضرية وهندسة معمارية مترفة بالرقي. يضم كورنيش الجبيل في جنباته مطاعم راقية وأكواخا شاطئية متعددة الأنشطة والفعاليات الرائعة التي من شأنها جذب عدد كبير من السياح والشباب محبي تلك الأنشطة.

وبهذا السرد يكون كورنيش الجبيل وجهة سياحية لها ما لها من ميزة جعلته في مقدمة أماكن الجذب السياحي الراقية.