قبل يومين كانت في هذه المساحة مقالة بعنوان: (هل انتهت الأمم المتحدة؟) لمقيد هذه الكلمات. لا حاجة لإعادة ما ذكر في تلكم المقالة.

وأمس، جاء في الأخبار أن السيناتور الجمهوري الأميركي مايك لي أفاد بأن أعضاء جمهوريين تقدموا بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي لانسحاب الولايات المتحدة من الأمم المتحدة ووقف تمويلها.

السيناتور لي كتب في مقال نشر على موقعه الإلكتروني أن المشروع يقترح الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ووقف تمويلها وإلغاء الاتفاق مع الأمم المتحدة الذي يمنحها حق الحصول على مقر رسمي في نيويورك، وإنهاء الحصانة الدبلوماسية لموظفي الأمم المتحدة في الولايات المتحدة.

كما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» أنه من المقرر أن يقدم النائب الجمهوري تشيب روي مشروعاً مماثلاً لمجلس النواب، أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها «لا تخدم مصالح الأميركيين».

هذان الخبران، يكشفان عن الوجهة المقبلة ليس فقط لأميركا، أعظم دولة في العالم، التي يعِدُ رئيسها الجديد بإعادتها عظيمة من جديد، وقد جاء محمولاً على أضخم موجة سياسية شعبية منذ زمن طويل في أميركا، موجة «ماغنا»، وهي اختصار شعار إعادة أميركا عظيمة من جديد، بل عن الوجهة المقبلة للنظام العالمي قاطبة، ومن لا يدرك هذه الإشارات المبكرة ويحفظ لنفسه مكاناً في هذا العالم الجديد، فلا يلومن إلا نفسه.

كيف سيتغير النظام العالمي؟ ولصالح من؟ وما مكاننا فيه نحن العرب؟ وما المواثيق الجديدة التي ستكتب؟ من سيكتبها؟ وما الأسس والمنطلقات الفكرية والأخلاقية والثقافية التي ستكتب على نورها هذه المواثيق؟

ربما يرى بعض الناس أن هذا الحديث تشوبه العجلة وتقوده السرعة، غير أن التغييرات العالمية الكبرى تأخذ وقتها وتستغرق زمنها الكافي لاكتمال الاستدارة، وقد وقفنا في المقابلة السابقة عند لمحة من المناخ الدولي الذي ولدت فيه (عصبة الأمم المتحدة) بُعيد الحرب العالمية الأولى، ثم (منظمة الأمم المتحدة) بُعيد الحرب العالمية الثانية.

فهل الظروف اليوم في العالم، وطبيعة القوى الدولية التي فرضت نفسها على المسرح (الهند والسعودية مثلاً) وطبيعة الأفكار التي تبدلت أو في طريقها لذلك (النموذج الغربي الليبرالي بوصفه نهاية التاريخ)... قد تفرض نفسها على ملامح النظام العالمي الجديد المنتظر؟!

تلك هي مسألة المسائل وأم القضايا اليوم.