حمود أبو طالب



من يسعده الحظ أن يكون هذه الأيام في الرياض، وخصوصاً يوم أمس، سيرى كم هي عظيمة قصة هذا الوطن. كل مناطق ومدن المملكة تحتفي بيوم التأسيس، كل الوطن يحتفل به، لكن الرياض برمزيتها كعاصمة تأريخية بعد أن أصبحت الدرعية العاصمة الأولى جزءاً منها لها وهج خاص تستمده من ذلك التأريخ الطويل المكتنز بالنضال لتأسيس دولة لم تفلح محاولات إسقاطها وإزالتها، بدأت ثم عادت في مرحلتها الثانية حتى دشن الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- مرحلتها الثالثة التي تشارف الآن قرابة قرن من الزمان، وتعيش أوج استقرارها وازدهارها.

أشير إلى الرياض على وجه التحديد لأنها تختصر القصة، وتتجلى فيها الصورة الكبيرة لما يحدث في بقية أجزاء الوطن من نهضة هائلة، ولأنها أيضاً أصبحت عاصمة الجذب العالمية اقتصادياً وسياسياً، ونموذجاً للتحولات الكبرى التي تصنعها الإرادة والتخطيط. الرياض أصبحت حديث العالم بلا منازع، لا يمر أسبوع وأحياناً لا يمر يوم دون حدث بارز فيها يستقطب اهتمام العالم. قاعات الفنادق ومراكز المؤتمرات مليئة بالقادمين من شتى أنحاء العالم، منتديات اقتصادية وتقنية وإعلامية وثقافية وعلمية وسياحية، حراك لا يهدأ، قادمون ومغادرون، ومستكشفون يريدون معرفة سر التركيبة السعودية التي أحدثت كل هذا الحراك، وكيف تغيرت الأحوال في مدة قصيرة جداً ليس لها سابقة في تأريخ الأمم.

لم تكن المملكة أبداً في خانة الهامش بالنسبة للمجتمع الدولي، كانت فاعلة ومؤثرة دائماً، لكنها في هذه المرحلة تصدرت كصانعة للأحداث، تمارس دور المايسترو في ترتيب أوضاع مؤثرة على كل العالم، حاضرة بقوة في كل الملفات. المصداقية والثقة التي تتمتع بها بين كل الأطراف العالمية، والعقلانية السياسية، جعلتها صانعة سلام واستقرار، ووسيطاً فاعلاً في الخلافات والنزاعات. قبل أيام كان العالم بأسره يتابع حدثاً مفصلياً في التأريخ الحديث، قطبا العالم أمريكا وروسيا يختاران المملكة لتنقية الأجواء بينهما وإزالة التوتر الخطير الذي كان العالم يحبس أنفاسه خوفاً من تطوره إلى ما هو أسوأ. بالإضافة لذلك كان ملف أخطر حرب يشهدها العالم الآن بين روسيا وأوكرانيا مطروحاً في الاجتماع من أجل إنهائها. وقبل ذلك حضور المملكة القوي لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، والمرحلة الجديدة في سوريا ولبنان وغيرهما من الدول التي تعاني من مشاكل سياسية واقتصادية.

مملكة الرؤية أصبحت أيقونة ونموذجاً فريداً لفلسفة إدارة الأوطان، لسنا نحن الذين نقول ذلك فقط، بل قادة العالم في السياسة والاقتصاد. في المنتدى السعودي للإعلام خلال الأسبوع الماضي قال رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون مخاطباً السعوديين: لديكم قصة عظيمة يجب أن ترووها للعالم، ولديكم قائد فذ حقق ما لم يحققه أي قائد آخر. هذه هي الحقيقة التي تزداد بهاءً كل يوم.