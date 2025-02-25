أحمد الشمراني



• اعتدت حينما أجد نفسي تعيش حالة ملل أخذ جولة استشرافية على عقيد القوم «إكس»، ففيه ما لذ وطاب من الشعر والفن والحكم والرياضة والسياسة، والخيار والاختيار يحكمه عقلي وذائقتي.

• صدق إني فيك مغرم فيك مقطع يأسرني حينما يقول من خلاله صوت الوطن ولحنه محمد عبده بصوته الباذخ (والحياة إيش الحياة إلاَّ مِشاهد ناظِريك).

• في شمال القلب جنوب الوطن تحاصرني الذكريات وأبدأ معها وبها منتشياً تارة وحزينا تارة أخرى، ومن تسكنه مثل هذه الحالة عليه أن يهرب إلى قراءة أقوال وحكم الفلاسفة.

• يقول المبدع عبدالله ثابت: ‏بعض الأمور الرائعة، في حياتي، كنت أراها وأعتبرها -حين وقعت- أزمة ومشكلة، ثم لمّا مرّ زمن، اكتشفت أنها بالفعل كانت أهم وأعظم ما حدث لي.

‏• لأيام الله والتدابير حِسبة أخرى، أحياناً، لا يمكنك حتى تخمينها.

• جميل الأهلي حتى إن قسا عليه أهله يتحمل الألم ويترك لنا الأمل لنعيش به ومعه.

• التافهون حاولوا تسلق سوره العالي فسقطوا عند قدم أصغر مشجع أهلاوي.

• هي لشاعر وليست لي، وجدت فيها رسالة مني إلى المقفي علها تصله وهو في أحسن حال..

غديت أودع المقفي ولا أحب أسمع التبرير

‏. أشوف إن التفاصيل الكثيرة ما لها داعي

فـ أنا يا اللي تظن إني بدونك ما أحسن التدبير

‏. ‏هجرتك واشتعل نور الحياة وزانت أوضاعي

فلا شكراً على وقتك ولا أعذرني على التقصير

‏. أنا من يوم فارقتك تلاشت معظم أوجاعي.

• لا أعلم كيف يستطيع الناس تزييف علاقة كاملة، أنا لا أستطيع تزييف (مرحباً) لشخص لا أوده.

• تاهت بي الخطى ووجدت نفسي أمام هذا التعب الذي قدمه لي سفير الحزن غناء كانت فيه (تبيه) البداية التي أتعبت زرياب ونالت مني.

كانت تعض ابهامها حيرة

‏كانت تشب وتنطفي غيرة

‏كانت تموت وتحتضر

‏كانت أبد ما تنتظر غيييره!

• أخيراً: بعض المواقف تُعطيك الإجابة بِكُل وضوح.