لو سألنا طفلاً في السنة العاشرة من عمره في أي بلد في العالم وذكرنا له كلمة مصر، فسيقول على الفور: مصر هي هرم الملك خوفو، وأبو الهول، والمومياوات، والفرعون الذهبي الصغير - توت عنخ آمون! إن للآثار المصرية سحراً غريباً وجاذبية لدى الصغار والكبار في كل مكان بالعالم. مصر هي أصل وجذور الحضارة الإنسانية على الأرض؛ ولهذا السبب، دائماً ما أردد أنه من خلال معرفتنا بالآثار والمفاهيم المرتبطة بالحضارة يمكننا التخطيط بشكل أفضل للمستقبل. ومن دون شك، فإن الآثار الفرعونية تلعب، ويمكنها أن تلعب، دوراً أعظم في تشجيع السياحة الثقافية إلى مصر.

لقد سافرت إلى مدينة براغ الجميلة -عاصمة جمهورية التشيك- وذلك لوجود معرض لآثار الملك توت عنخ آمون. والمفاجأة أن هذا المعرض لا يعرض قطعاً حقيقية من مقبرة الملك، وإنما نماذج طبق الأصل من آثار الفرعون الذهبي صنعتها أيادٍ مصرية! ويضم المعرض نحو 1000 قطعة تقريباً، والشيء الجميل أن العرض تعليمي، وهناك فيديوهات ومواد وثائقية مصورة للمقبرة، وكذلك يتم عرض آثار الملك بالشكل نفسه الذي وجدها عليه هيوارد كارتر مكتشف المقبرة.

طاف هذا المعرض عدداً من دول العالم، وزاره إلى الآن ما يقرب من ثمانية ملايين من الزوار. وأقيم المؤتمر الصحافي الخاص بافتتاح المعرض في مدينة براغ، وحضره عدد من رجال الصحافة والتلفزيون والإعلام بصفة عامة. وسجل معهم عدد من اللقاءات، وكان أشهر معلق تلفزيوني بالتشيك هو مَن يقوم بتقديم المؤتمر. وفي كلمتي، ذكرت أن عام 2025 هو عام الاكتشافات الأثرية الضخمة في مصر. وبالفعل، بدأ العام بأهم مؤتمر صحافي للإعلان عن اكتشافات ملكية من أمام معبد الملكة حتشبسوت.

وتحدثت كذلك عن لغز كيف مات الملك توت عنخ آمون؟! لأننا كشفنا أنه لم يُقتل، وأن الثقب الموجود خلف رأس توت عنخ آمون إنما تم بعد الموت عن طريق فريق التحنيط، وهناك مومياء الملك أحمس التي تحمل الثقب ذاته خلف الرأس، كما كشفنا عن وجود كسر في الساق والركبة اليسرى، وأكد أطباء الأشعة أنها حدثت نتيجة حادثة تعرَّض لها الفرعون الصغير قبيل وفاته بأيام، ولذلك لم يلتئم هذا الكسر. وهناك فريق يعمل حالياً بقيادة الدكتور يحيى جاد للكشف عما إذا كان هذا الحادث قد تسبب في حدوث تسمم بالدم وكان سبباً في الموت أم لا؟ وسوف نعلن للعالم كله من خلال مؤتمر صحافي سبب وفاة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

كذلك، نقوم في الوقت نفسه ومن خلال دراسة المومياوات الملكية لملكات مصر القديمة، خصوصاً المومياوات غير المعروفة أسماء أصحابها، في محاولة للكشف عن مومياء الملكة نفرتيتي وابنتها عنخ إس إن آمون – زوجة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون. وسوف يُعقد هذا المؤتمر خلال العام الحالي، ليكون بحق عام الاكتشافات الأثرية العظيمة في مصر.