في داخل كل شاعر يتنفس فيلسوف. منهم من له زفير خافت قلَّ سامعوه أو ذاكروه، ومنهم الصادحون الذين عبروا الزمان، وسكنوا القلوب وحضروا في دورات الأفراح والأتراح. لا تخلو الدنيا في كل زمان ومكان من هامات إبداعية تعبر بالكلمة، عن مشاعرها وأفكارها بلغة تنتحها شجرة عبقريتها المتميزة، وتسكبها شعراً في قصائد مشحونة بقوة خاصة، تنساب في الوجدان نسيماً ساحراً لا تتوقف تياراته الشجية.

الشاعر الكبير أحمد رامي جعل من الكلمات كوناً خاصاً له عاش فيه وبه. اعتنق اللغة العربية الفصحى، وزخرف اللهجة المصرية، وهام في اللغتين الفارسية والفرنسية. أحمد رامي ترعرع في عصر الكبار من المبدعين، في مصر وكل البلاد العربية. تعلق مبكراً بأمير الشعراء أحمد شوقي وارتبط به. طاف في رحاب عمر الخيام وترجم بعض أعماله. أم كلثوم كوكب الشرق، صارت قمر كونه وشمسه، وصوتها هاتف الفجر والضحى والسحر في ذلك الكون البهي. ملأ الكوكب كون الشاعر، ونطق الضوء عشقاً يغني. ترجم أحمد رامي بعضاً من رباعيات الشاعر الفارسي عمر الخيام، وأبدع في ترجمة الرباعية التي يقول مطلعها:

سمعتُ صوتاً هاتفاً في السحر

نادى من الغيب غُفاة البشر

هبوا املأوا كأس المُنى قبل أن

تملأ كأسَ العمرِ كفُّ القدر

في ترجمة هذه الرباعية، أضاف رامي لها ألقاً وجدانياً باذخاً. هل كان صوت أم كلثوم هو الصوت الهاتف الذي سمعه أحمد رامي في السحر، فأيقظه من غفوته، ليعيش فيه حباً وهياماً، والكأس الذي يسكب فيه أمانيه العاشقة ويرشف منه طوال عمره؟

أحمد رامي كان قصيدة طويلة، كُتبت بنبض حياة عاشت في قلوب كل المحبين. سكب في كلمات اللهجة المصرية حواس لها شفافية وهَّاجة تلامس آهات العاشقين طرباً وشجناً.

في قصيدته الغنائية،

حيرت قلبي معاك وانا بداري وخبي

قل لي أعمل إيه وياك ولا أعمل إيه ويا قلبي

بدي أشكي لك من نار حبي

بدي أحكي لك ع اللي في قلبي

وأقول لك ع اللي سهرني

وأقول لك ع اللي بكاني

وأصور لك ضنى روحي

وعزة نفسي منعاني

مونولوج روحاني يحتفي فيه الشجن بلذة حيرة تشعلها نار الحب، ويذكيها السهر والبكاء. يريد أن يعرب للحبيب عن حرقة وجد العشق، لكن الحيرة أثقل من اللسان.

في قصيدة سهران لوحدي، يسبح أحمد رامي في كون وجده، عندما نام كل الوجود حوله بينما هو ساهر، يناجي طيف حبيبه الساري في دنياه. يقول، وسهرت وحيد والفكر شريد، أتصور حالي أيام وليالي مرت على بالي.

يخاطب الحبيب بالقول:

ياللي رضاك أوهام والسهد في أحلام، حتى الجفا محروم منه.

السهد حلم والجفا أمنية يُحرم منها الحبيب. يا له من حرمان مُبتغى، وبغية لا تُطال. شجن مركب فيه لذة باذخة، ينقش فيها الشاعر آهاته على نبض تهزّه نسمات عشق لا تهدأ.

الأنين اللذيذ

في قصيدة ياللي كان يشجيك أنيني، يكتب أحمد رامي بحروف تتأوه وتنزُّ أصواتاً تتعانق عشقاً وحنيناً. فيها حرارة الحرقة، ولذة الشجن في القرب والبعد. شعر يضجُّ بشعور يلهب قلب مدلَّهٍ مكلوم. يقول رامي:

ياللي كان يشجيك أنيني كل ما أشكي لك أسايا

كان منايا يطول حنيني للبكا وانت معايا

حرمتني من نار حبك وأنا حرمتك من دمعي

يا ما شكيت وارتاح قلبك أيام ما كنت أبكي وانعي

مفتتح للولوج إلى كون الشجن الفسيح.

مخاطباً الحبيب معاتباً ومنبهاً بقوله:

عزة جمالك فين من غير ذليل يهواك

وتجيب خضوعي منين ولوعتي في هواك

يقول للحبيب إنَّ رفعة جمالك لا تتم إلا أمام حبيب ذليل له خاضعاً وملتاعاً. هذا رامي فيلسوف الشجن اللذيذ، يشدو بزفرات آهاته.

فضلت أعيش بقلوب الناس وكل عاشق قلبي معاه

شربوا الهوى وفاتوا لي الكاس من غير نديم أشرب وياه

الشجن روافد نهر إبداع أحمد رامي الذي لا يتوقف تدفقه، سابحاً فيه بلهجة مصرية معطرة بنعومة رشيقة بهية. اللغة العربية سكنت مبكراً في وجدان رامي، وهام فيها عشقاً وتعبيراً رقيقاً. عندما يقبل الليل يحتفي به الشاعر أحمد رامي، رفقة الشجن الفصيح هائماً في دنيا الحبيب. في قصيدة أقبل الليل يقول:

يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني

وسرت ذكراك طيفاً هام في بحر ظنوني

ينشر الماضي ظلالا كان أنساً وجمالا

فإذا قلبي يشتاق إلى عهد شجوني

وإذا دمعي ينهلّ على رجع أنيني

عاش معه ملايين العرب، في دنيا سرى الشجن في دوراتها. كان صوت الشرق الساحر، أم كلثوم النغم الروحاني الزعيم، الذي حول شجن أحمد رامي، إلى ذبذبات لذيذة تنساب في الوجدان، على امتداد الزمن.