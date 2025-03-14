في «معجم المعاني»، الفعل «يُمانع» أو «تَمانع» مصدره «مانَع»، أما اسمه فهو «ممانعة». ويفسر المعجم معنى «ممانعة» بأنها «منازعة»، وهي بين طرفين أو أكثر، حيث تنشأ ممانعة بينهما. في الظاهر، الإيرانيون حالياً، أي في تصريحات مسؤوليهم، يُظهرون نزاعاً أو تنازعاً مع واشنطن، ولكن بين السطور، أو في الباطن، لا يوجد تنازع ولا تمانع. فعلياً، تتجنب إيران أي نزاع مباشر أو حتى غير مباشر مع جميع أعدائها، ولا تمانع في الوصول إلى تفاهم، أي تفاوض مباشر أو غير مباشر عبر الوسطاء.

التفاوض هو المَدْخل إلى حل النزاعات، وحل النزاعات يحتاج إلى وسيط أو أكثر. وفي المسألة الإيرانية، وبسبب كثرة القضايا العالقة أو المعلَّقة بين إيران وجوارها، وبينها وبين الإقليم والعالم، فهي تحتاج إلى وسطاء كُثُر. حتى الطرف المعنيّ بحل النزاع معها قد تكون لديه قناعة بعدم وضع أوراقه التفاوضية في سلة وسيط واحد. وقد يكون هذا هو السبب وراء المبادرات والتصريحات المتعددة من جهات دولية مختلفة، سواء بدافع ذاتي أو في شكل مبادرات لحل النزاع القائم بين واشنطن وطهران، حيث تبدو الأخيرة غير ممانعة في حلّه، لكنها تستدرج العروض.

في عروض التوسط مع إيران ولأجلها، تبرز تعددية الوسطاء نتيجة كثرة الشروط التي تطالب واشنطن بحلها معها. فعرض الإدارة الأميركية الجديدة واضح وقاسٍ: إما التوصل إلى اتفاق نووي جديد، وإما الحرب. مما يعني نهاية المرحلة السابقة، أي إنه لا اتفاق بلا مخالب، حيث استطاع الاتفاق السابق تأخير برنامجها النووي، لكنه أطلق يدها استراتيجياً وتوسعياً. وعلى ما يبدو، فإن الاتفاق الجديد قد يحمل سلة شروط لا يمكن فصل بعضها عن بعض إلا من خلال الوسطاء.

في الذهنية التفاوضية الإيرانية، تعدد الوسطاء قد يكون فرصة لفك الارتباط بين الملفات، وقد يساعد على تشتيت الطرف المعنيّ بالنتائج أو المستعجل للوصول إلى نتيجة، أي الرئيس الأميركي دونالد ترمب. لذلك، من المتوقع أن تفصل إيران عبر الوسطاء بين ملفها النووي، ومشروعها الباليستي، ومناطق نفوذها. فالطرف الذي بيده الملف النووي -والأغلب أنه موسكو وفقاً لتصريحات مسؤوليها- قد ينحصر دوره في هذا الملف، بينما قد تدخل دولة عربية أو خليجية على خط مشروع الصواريخ الباليستية لما له من حساسية إقليمية. وقد تكون هذه الدولة على علاقة جيدة بتل أبيب، التي تُعَد المعنية الأولى والأخيرة بهذه الصواريخ. كما قد يدخل طرف ثالث لديه نفوذ في قضايا الجماعات المسلحة الموالية لإيران، لضبطها وإنهاء تهديدها للاستقرار المحلي والإقليمي. ولا يُستبعد أن يتدخل طرف إقليمي وازن يمارس دوراً أكبر من وسيط، بحيث تكون له القدرة على مصالحة إيران نهائياً مع جوارها العربي والإقليمي، وقد ينتزع منها موقفاً ما بشأن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وقبولها بحل الدولتين.

التفسير المحتمل لرغبة طهران في تعدد الوسطاء هو تعدد مسارات الأهداف، أي تشتيتها، وهذا ما سيُرهق الجميع. تراهن إيران على أنها الوحيدة التي تملك قرار التقدم في ملفٍّ وتأجيل آخر. وهنا قد تنجح خطتها في فرض مرونة تفاوضية مع واشنطن، حيث يدخل عامل كسب الوقت وتقطيع المهل حتى تحصل على بعض التنازلات والأرباح. خصوصاً أنها تدرك جيداً أن الطرف المقابل هو رجل أعمال يبحث عن عقد مربح، بينما هي تحاول التوصل إلى عقود مربحة لها وله أيضاً، ولكن بنسب متفاوتة. أي إن ما يريده الرئيس ترمب بالجملة، قد تعطيه إيران بالمفرّق.