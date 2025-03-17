أحمد الشمراني



عندما نطرح رأياً في أي قضية نهدف إلى الوصول إلى الحقيقة أياً كانت، ولهذا أفرحني هذا الخبر الذي تداولته إحدى الصحف والمتمثل في ما دار من جدل حول تأجيل مباراة الأهلي والاتحاد لكرة السلة أو تأخيرها يوماً عن موعدها المقرر، إذ ستقوم «الأولمبية السعودية» بالتحقيق في ملابسات تأجيل المباراة وأن هناك تغييرات هيكلية محتملة في إدارة الدوري السعودي لكرة السلة.

أصدرت شركة الأهلي بياناً احتجت خلاله على هذا الموقف ولكن اتحاد السلة لم يلتفت إلى ذاك البيان أو حتى النظر له.

عربة النقل المتهم البريء لا يمكن أن تدخل دماغ أي شخص مثل حالاتي يدرك أن السعودية اليوم تملك إمبراطورية إعلامية تنافس كبرى دول العالم، ففضلاً لا تضعوا عربة عذراً لكم، أما اللاعب فابحثوا عن تاريخ وصوله وضعوها مع حرمان الأهلي من رابطته وقد تصلون إلى الحقيقة وعندها قد نضع العربة قبل الحصان.

تصريحات رئيس اتحاد السلة قال في وسطها إنه مرتاح لكن وما ذنب من أتعبهم هذا القرار.

أما عربة النقل لو نطقت لقالت لا تشوهوني فمن يعرف أين وصلت المملكة في كل المجالات لن يمررها لكم.

أثق أن مثل هذا القرار بعد أن اكتملت حيثياته أمام من يعنيهم أمر رياضتنا فلن يتوقفوا عند مبررات اتحاد السلة بل سيبحثون في تفاصيل التفاصيل للوصول إلى السبب الحقيقي لقرار بني على عربة.

أخيراً؛ أحترمك يا دكتور ولكن طالما أنت مرتاح سنكتفي بما نشرته الشرق الأوسط وننتظر الحقيقة.

رجاء لا تقولوا عربة النقل السبب، أما تأثير غياب رابطة الأهلي فيؤثر على منتخب وليس نادياً.