أحمد الشمراني



• يريدون أن أكون جزءاً من كذبة ورفضت، يريدون أن أكون معهم في توزيع الاتهامات على من يرون فيهم أعداء للأهلي ورفضت، لأن ما بُني على ظنون وشكوك افتراءات لا أساس لها!

• الأهلي إذا كان له أعداء فهم من الداخل وليس الخارج، وأقول الداخل ليعرف المشجع البسيط حقيقتهم!

• صندوق الاستثمارات الذي يملك (75%) من قيمة الأهلي ينبغي ألا يوضع في جمل وعبارات مبعثرة تلوكها الألسن لا تعلم العمل التراتبي داخل الأهلي، وللأسف أقولها بكل ألم هناك إعلام بدلاً من أن ينوّر الجمهور أصبح يتبنى آراء المأزومين ويقدمها على أنها واقع!

• لا ألوم المغرر بهم بقدر ما ألوم أناساً يديرون اللعبة من خلف الكواليس، واستخدام موقع إكس والمساحات للإساءات وشنّ حروب ممنهجة على كل من يعمل في النادي، ولا أستبعد أن يكون خلف هذا أسماء كانت تقتات على شهرة وأموال الأهلي تحلم أن تعود ولكن هيهات!

• يتحدث بعض غير الفاهمين عن أن الصندوق هو من أحضر خالد العيسى وسلّمه رئاسة الأهلي، فمن يصدر هذه النماذج عليه أن يعلمهم أن هذا الكلام لا يتبناه إلا جاهل!

• الأهلي اليوم أحد مشاريع الدولة الرياضية المهمة ولا يمكن أن يرجع للوراء. أما حكواتية المساحات وإكس فيجب أن يحذرهم جمهور الأهلي ويحموا ناديهم منهم!

• النقد حق لكل من يملك القدرة على إيصال رسالته بوعي دون شتم أو تحريض أو اتهامات.

• الأهلي الذي نعشقه قادم على مشاركة آسيوية ينبغي أن نعمل سوياً على تحقيقها، وهذا لن يتأتى إلا بروح الجماعة، مع التأكيد على أن الفريق مرشح قوي لها.

• أخيراً: أتمنى أن يصادف طريقي أشياء حقيقية صادقة، أستطيع لمسها دون أن يرتجف قلبي قلقاً منها، أو خوفاً من فواتها، وألا أحتاج أن ألتفت كل ثانية حتى أطمئن فقط.