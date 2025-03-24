يتابع المشاهدون الفنان الذي يقدم إبداعه على الشاشة، وفي رمضان تتعدد مشاركات العديد منهم ما بين مؤلف أو مخرج أو ممثل، هؤلاء يمثلون نسبة أقلية، بينما يجلس على «دكة الاحتياطي» الأغلبية.

هل من السهل على الفنان أن يحافظ على حياده عندما يتابع آخرين في مقدمة المشهد، بينما هو لم تتح له الفرصة نفسها، التي يرى أنه جدير بها؟

أتابع ما يكتبه بعضهم على «السوشيال» من تعقيبات سلبية، كثيراً ما يتعرض هؤلاء لاتهام يشوب آراءهم التي تحمل قدراً لا ينكر من الغيرة، خاصة أن بعضهم، كان قبل عام أو أثنين في الملعب نفسه يقدم عمله الفني، الذي أشبعته «السوشيال ميديا» هجوماً، والغريب أن الملاحظات نفسها التي هاجم بها هذه المرة زملاءه، كان أيضاً يناله منها الكثير.

أتذكر في الماضي، أن مخرجاً، بل أستاذاً كبيراً وهو المخرج الراحل محمد خان، كان يكتب على صفحته بين الحين والآخر، منتقداً ما يقدمه تلاميذه على الشاشة الصغيرة، في البداية تحملوا على مضض رأيه، بعد ذلك انتقلوا إلى مرحلة الهجوم على الأستاذ، وطلبت وقتها من خان، بحكم صداقتنا، أن يكتفي بالكتابة الإيجابية فقط لمن يراه يستحق، ويحتفظ بآرائه السلبية في درج مكتبه، فذيوعها على الملأ سيساء تفسيره من الجميع، سواء أكان مبدعاً أو مشاهداً.

تابعت مثلاً مؤخراً هجوم عدد لا بأس به من الكتاب والمخرجين والممثلين الذين ليست لهم مساحة حالياً على الخريطة، مؤكدين للرأي العام، أنهم قادرون على إصلاح الدراما لو عادوا مجدداً للملعب، وبدأ بعضهم الإشارة بأنهم ليسوا فقط بعيدين بإراداتهم، بل مستبعدون وعن سبق إصرار.

هناك من يرى أن الكبار، من أصحاب التاريخ، إذا أتيحت لهم فرصة سوف «يعدلون المايلة»، وأنهم يمتلكون سر النجاح وأن الجمهور ينتظرهم.

كثيراً ما نبالغ في إضفاء قسط معتبر من المزايا على الغائبين، باعتبارهم الأكثر دراية، لا أنكر أن عدداً منهم، لديه تاريخ مرصع بالإنجازات، والأعمال الدرامية التي صنعت الثقة بينهم وبين الجمهور، عبر عقود من الزمان، إلا أن ليس كل صاحب تاريخ، عندما تتاح له الفرصة للعودة يظل قادراً على قراءة شفرة الجمهور، أحياناً يعود للملعب بنفس المفردات القديمة.

رصيدهم السابق عندما يعاد عرضه على الشاشة تجد من ينتظره، وكثيراً ما يتلقى أيضاً التهنئة، إلا أنه لا يدرك أننا لا شعورياً نشاهد القديم بقانونه القديم، ولا نسقط عليه أحكامنا الحالية. لو تخيلت مثلاً أنك تشاهد فوازير السبعينيات التي كانت تقدمها القديرة نيللي، مع المخرج الراحل الموهوب فهمي عبد الحميد، كانت تدهشنا، برغم أن الحيل الإخراجية وقتها بدائية، لو جاء مخرج الآن واستخدم نفس المفردات التي كانت تبهرنا قبل نحو نصف قرن، سوف يلقى كماً هائلاً من الاستهجان.

بديهي أن يعترض البعض على عدد من المسلسلات والبرامج، الكل يبحث عن عمل فني أو برنامج يرى فيه نفسه وبمواصفاته الخاصة، هناك من استغل تلك الثغرة، ليؤكد لهم أن معه مفتاح الحل. جزء منهم أتيحت له الفرصة في أعوام سابقة، اكتشفنا أنهم انفصلوا عن الواقع، وتعطلت لغة الكلام والتواصل مع هذا الجيل، وبات أحسن لهم ولنا، أن يظلوا في قائمة الجمهور.

الحفاظ على اللياقة الفنية، هو التحدي الأكبر لأي مبدع، ابتعد طواعية أو مجبراً عن الملعب.

العودة للرقعة ومغادرة «دكة» الاحتياطي، لا تكفي فيها الرغبة، يجب أن يمتلك الفنان القدرة، وأولها وأصعبها تحديث أدواته الإبداعية، قبل أن يصيبها الصدأ!