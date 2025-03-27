الكتاب عنوانه «الخليج ليس نفطاً... والتنمية والوحدة». وفي طبعة أخرى العنوان ذاته، والفقرة الإضافية هي «دراسة في إشكالية التنمية والوحدة».

كتاب شهير وقديم، جديد، للكاتب والمثقف الكويتي، الخليجي، المعروف محمد الرميحي.

يقول الكاتب والمثقف الإماراتي المجايل للرميحي، عبد الغفار حسين، في كتابة له بجريدة «الخليج» عن عنوان الكتاب: «أغلب دارسي العلوم السياسية في الخليج يعرفون هذا العنوان. فهو مأخوذ من كتاب أستاذ علم الاجتماع الكويتي الدكتور محمد الرميحي. وكان قد ألّفه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي. يخاطب فيه أبناء الخليج حول الاستفادة من النفط للاستثمار في الإنسان، لأنه الثروة الحقيقية لكل المجتمعات في العالم».

ويقول هو عن كتابه هذا، في استعادة لعنوانه الشهير، في مقالة له بجريدة «الشرق الأوسط»: «كان هذا عنوان كتابي الذي صدر قبل نصف قرن تقريباً. كان مناجاة للمستقبل وتمنيات لجيل كامل أن يستفاد من المرحلة النفطية من خلال الاستثمار في البشر... (وعلى مدار) خمسة عقود تحقق كثير من الحلم، ليس كاملاً، ولكن في طريقه إلى الاكتمال».

وقال في لقاء إذاعي مع إذاعة «مونت كارلو» عن كتابه «الخليج ليس نفطاً» ودواعي تأليفه: «نحن مجتمعات عربية قديمة قدّمت نتاجاً غنياً ومتنوعاً. بالتأكيد موضوع النفط أعطانا دفعة قوية إلى الأمام، لكن هناك الكثير من الشعوب التي تمتلك النفط، ولم تحسن استخدامه، بل كان وبالاً عليها».

والحق أن الأستاذ الرميحي، الذي عاش حياة أكاديمية ونشاطاً سياسياً وثقافياً حافلاً في عقود السبعينات والثمانينات والتسعينات حتى اليوم، مهجوس بحكاية النفط في الخليج على أكثر من ميدان.

نشر وترجم كتاب «الكويت قبل النفط»، وهو مذكرات طبيب غربي عاش في البحرين والكويت قبل ظهور النفط، يدرس حال هذه المجتمعات، بعيون مقيم غربي، قبل ظهور النفط ومفاعيله الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، في النصف الأول من القرن العشرين.

وللرميحي أيضاً كتاب «اضطراب قرب آبار النفط»، وكتاب «النفط والعلاقات الدولية... وجهة نظر عربية»، الغرض منه كان شرح وجهة النظر العربية، خاصة الخليجية، حول انعكاس النفط على العلاقات السياسية، من وجهة نظر محلية لا أجنبية.

هذا الاهتمام البحثي والدأب الكتابي لدى الرميحي حول مسألة الخليج والنفط، شاطرته فيه ثلة من النخبة الخليجية. ففي السعودية كتب مجموعة من المثقفين، مبكراً، حول النفط، أنعمة هو أم نقمة؟! وللشيخ الأديب المؤرخ والبلداني والصحافي الشهير عبد الله بن خميس قدم سبق في هذا المضمار. فقبل زهاء 60 عاماً، طرح رئيس تحرير مجلة «الجزيرة» آنذاك، الأديب عبد الله بن خميس، رأيين يتعلقان بتأثير النفط على بلادنا، وكان من رأي الشيخ ابن خميس، كما ورد في الملف المخصص لهذا الموضوع من جريدة «الوطن» السعودية: «الأكثرون متفقون على أن اكتشاف الزيت في بلادنا نعمة، وأن ما طرأ من نقص على زراعة البلاد وصناعتها وغير ذلك ليس جراء وجود هذه النعمة، وإنما من طريقة استغلالها».

وبعد، فإن اكتشاف مكامن النفط في دول الخليج، وأكبرها وأوسعها أثراً هي السعودية، ثم قصة الحصول على الامتياز من طرف الشركات الغربية، ثم توطين الصناعة، ثم أثر العوائد المالية على المجتمع بكل الأنحاء، ثم أثر ذلك كله في موازين القوى السياسية المحلية والإقليمية والدولية، قصة، بل قصص كثيرة غزيرة وخطيرة، وليس الخطير يغني السوء دوماً!

لو ركّزنا كيف استقبل الشعر الشعبي البدوي والحضري، في نجد وبقية الجزيرة العربية هذا التحول المهول، لما كفتنا كتب أو أفلام ومسلسلات!

واليوم، ننتقل إلى حكاية أكبر وأخطر، وهي بناء اقتصادات ومجتمعات قوية، من دون رائحة البترول.

فالخليج ليس نفطاً فقط!