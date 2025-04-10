حمد بن عبدالله القاضي

كنت بجلسة قبل ليلتين مع نخبة متنوعة الاهتمامات ومما جرى الحديث حوله مسلسلات رمضان.

كان أكثر من 90 % من الحضور لم يشاهدها.. بعضهم قال: راح الوقت الذي نتابع فيه المسلسلات، وآخر قال بأنه تابع فقط بعض اللقاءات المتميزة كحلقات الليوان وثالث قال: اليوتيوب مليء بالمواد الجميلة، اختار ما أريد.

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قلت أما أنا فمثلكم: شاهدت حلقات من برامج رمضانية جميلة بالقناة السعودية كبرنامج «شكراً مليون» المتميِّز وبرنامج «مشورة» الثري. أما المسلسلات فلم أشاهد شيئاً منها.

لكن ببعض المغربيات أشاهد حلقات قديمة من طاش ما طاش أعادتها قناة ذكريات وجدتها ممتعة وطريفة ذات هدف اجتماعي جاذب.

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واتفق من الحضور أن:

اللقاءات تفوز بالمشاهدات الأكثر والمسلسلات تتراجع المشاهدة لها.

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آخر الجداول

بعض الناس

تَمهرهم أنضر سنوات عمرك

وتحسّ بارتياح يُرغد مشاعرك

فهم يصنعون حياتنا أُنسا وطيبا

اللهم زِدهم بدروب قلوبنا.