وليد إبراهيم الأحمد

قليلة هي الأخبار المفرحة هذه الأيام، لكن هذا الخبر المفرح غطى على كل الأخبار ويستحق تسليط الضوء عليه وهو ما تم الإعلان عنه أخيراً عن توقيع الحكومة من خلال وزارة الأشغال عقد مشروع الربط السككي مع شركة تركية لمشروع القطار الخليجي الذي يبلغ طوله 2177 كيلو متراً بعد أن تأخر كثيراً!

ستكون الكويت المحطة الشمالية وهي البداية لمشروع السكة الحديد لدول التعاون في مرحلته الأولى وبطول 574 كيلو متراً، ويتصل مباشرة مع السعودية وينتهي في العاصمة العمانية مسقط.

لا وقت للتأخير فقد بدأ العالم بالسباق الاقتصادي ودخول الحلبة الدولية منذ سنوات طويلة ولا نريد نحن في الكويت أو دول الخليج العربي آخر من يتحرك ويؤسس له مشاريع تنموية عملاقة تدعم اقتصاده وتوحد رؤاه لتصبح دولنا محطة جذب اقتصادية وسياحية لدول العالم.

ومن المتوقع أن يكون عدد ركاب قطارنا 3300 راكب يومياً، ويتسع لنقل الركاب وبضائعهم وستكون هناك مخازن للبضائع واستراحات ومطاعم من المتوقع أن يتم الانتهاء منه في العام 2030.

هذا الأمر يجرنا للتأكيد على أهمية مشروع آخر ضخم في البلاد يتمثل في ميناء مبارك الكبير، وهو الذي وقّعت الكويت في فبراير الماضي مع الصين عقداً لدراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاستكمال بناء هذا الميناء الشمالي الذي يقع في جزيرة بوبيان بهدف إنشاء ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة وربطه بمبادرة الحزام والطريق.

لا نريد أن تموت رؤية الكويت 2035، التي وضعناها لكي نصبح مركزاً مالياً وتجارياً وإقليمياً عالمياً جاذباً للاستثمار.

كما لا نريد أن تتبخر أحلامنا وتضيع مشاريعنا التي كثيراً ما وضعناها على الورق ولم تترجم على أرض الواقع!

ميناء مبارك الكبير مشروع هائل ظهر على السطح منذ 2007، وتعطل كثيراً حتى عاد للظهور... ولو سار على الخطة الموضوعة نفسها منذ بدايته بلا توقف لتم الانتهاء منه منذ عشر سنوات!

عموماً دعونا لا نبكي على الأطلال ونقول إنه بحسب مرحلته الثالثة النهائية يفترض أن ينجز في العام 2026 ونحن بالانتظار.

والقطار الخليجي فرصة لنلحق بالركب ونعزّز اقتصادنا ونعيد ما قاله الفنان سعد الفرج، في مسرحية (حامي الديار) التي تحدثت عن المستقبل قائلاً:

(تطلع من بيتك الصبح بشتك تحت إبطك تركب قطارك رايح وزارتك خالص دوامك نوطك بو ألفك بجيبك راكب قطارك)!

على الطاير:

-لا عذر للحكومة فاذا كانت في السابق تتذرع بنواب مجلس الأمة من أنه تسببوا في تعطل التنمية وغيرها من الاتهامات الحقيقية وغير الحقيقية فإن اليوم لا عذر لها كونها تنفرد وحيدة في اتخاذ قراراتها وإقامة مشاريعها ومكافأة مخلصيها!

ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع، بإذن الله نلقاكم!

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