حمد الحمد

في الغرب، الإنسان إذا كبر في العمر ولديه هواية الكتابة، يجلس ويدون تجاربه وتجارب الآخرين لتصدر في كتاب لتكون نصائح للآخرين، وأنا أكتب بعض التجارب التي سمعتها قد تفيد من يقرأ ويتمعن، ومنها:

— ليكون لك برنامج في الحياة، الدراسة والتخرج، والعمل ثم الزواج وتكوين أسرة، لهذا من يغفل المكون الثالث يمر به العمر ويسجل في خانة عازب أبدي ولا أحد حوّله!

— لا تصادق زميلك بالعمل فهو زميل وظيفة وليس صديقاً، لأنك إذا تركت العمل لا يعرفك؛ كون الذي كان يربطكما هو الوظيفة فقط.

— إذا لم تعش مع أطفالك وهم صغار؛ تذهب معهم وترافقهم إلى كل مكان، فإذا كبروا لن تتاح لك فرصة ذهبية كهذه!

— قبل السفر بالسيارة احرص على أن تعمل صيانة كاملة لسيارتك؛ حتى لا تخونك في الطرق البرية.

— قبل اتخاذ أي قرار، فكر واستشر؛ حيث لا خاب من استشار.

— لا تتشمت في من وقعت له مصيبة وأنت لا تعرف أحواله... فقد تكون هناك مصيبة آتية لك وأنت لا تعلم!