بهزيمة «قوات الدعم السريع» وإخراجها من الخرطوم، يكون مخططها للاستيلاء على الحكم والسودان قد تلقى ضربة قاصمة، لكن هذا لا يعني أن المؤامرات على البلد انتهت أو ستتوقف. فالجولة الكبيرة التالية للحرب انتقلت الآن إلى دارفور وكردفان، وعليها سيتوقف الكثير بالنسبة للسودان، ووحدته، وسلامة أراضيه، وهزيمة بعض المشاريع والمخططات المتربصة به.

أول من أمس، أرسل لي صديق تسجيلاً صوتياً لأحد منظري مشروع دولة عرب الشتات الأفريقي يؤكد فيه وجود مخطط «توطين عربان غير سودانيين في السودان»، على حد تعبيره، ويصفه بأنه مشروع قديم وسابق حتى لظهور «قوات الدعم السريع».

كنت قد تابعت في فترات سابقة تسجيلات أخرى لهذا المتحدث، تكلم فيها بحماسة عما وصفه بمشروع للقومية العربية المتناثرة في عدد من الدول الأفريقية، وفرصة جمعهم في دولة تضمهم، وهي الفرصة التي ربطها بالحرب التي اندلعت في السودان. ولم يخفِ الرجل دعمه لـ«قوات الدعم السريع» إذ دعا لإنشاء صندوق لجمع التبرعات المالية لصالحها، ولحملة لتجنيد الشباب للقتال في صفوفها بغية تمكينها من الانتصار. ومن فرط حماسته ذهب إلى حد تحذير عرب تشاد من أن فشل مشروع «الدعم السريع» في السودان سيعني نهاية حلم دولة عرب الشتات الأفريقي. وإمعاناً في التخويف من تبعات هذا الفشل، زعم أن مذابح انتقامية ستحدث ضد العنصر العربي في تشاد، ولإبادة القبائل التي وقفت مع «الدعم السريع».

ما أثار انتباهي في التسجيل الأخير الذي تلقيته أن المتحدث ركّز هذه المرة على أن مشروع توطين «عربان البادية الكبرى» لا يرتبط بـ«قوات الدعم السريع»، بل سابق لها، ويعود إلى عام 2006. وخلافاً لتسجيلاته السابقة، أورد هذه المرة سردية جديدة سعى من خلالها إلى ربط الموضوع بحزب المؤتمر الوطني قائلاً إنه (أي الحزب) كانت لديه رؤية «غير معلنة» بشأن توطين عربان غير سودانيين في السودان، وإنه كان هناك اتفاق «سري غير مكتوب» بين الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي بمقتضاه يُسهل لعربان تشاد الاستيطان في السودان، بينما يُسهل للأفارقة غير العرب من السودان الاستيطان في تشاد.

المشكلة في مثل هذه الروايات هو استنادها إلى أشياء، مثل «اتفاق سري غير مكتوب» أو «رؤية غير معلنة» يصعب التوثق منها، اللهم إلا إذا تطوع أحد أطرافها المباشرين بتأكيدها، وهو ما لم يحدث. كذلك كان لافتاً أنه بقدر حرص المتحدث هذه المرة على نقل المسؤولية إلى المؤتمر الوطني، فإنه لم يتطرق لهذا الجانب سابقاً، ما يثير التساؤلات حوله وحول مراميه.

لا أدري إن كان الكلام يرمي إلى مجرد السرد، أم أنه يرمي إلى إثارة بلبلة ومحاولة زرع فتنة بين الجيش السوداني والقوات المشتركة التي تقاتل في صفه. فليس سراً أن هناك جهات تعمل على زعزعة الثقة وإثارة المشاكل بين هذه الأطراف بغرض التأثير على مجرى الحرب.

في كل الأحوال فإن «قوات الدعم السريع» تبقى رأس الرمح في محاولة تغيير التركيبة الديموغرافية في دارفور أولاً، ثم في مناطق أخرى إن كانت تمكنت من فرض سيطرتها على الدولة. وليس سراً أنها ظلّت تجند مقاتلين من دول الجوار ومن عرب الشتات الأفريقي تحديداً للقتال في صفوفها. وبعد الهزائم المتلاحقة التي تلقتها من سنار إلى الجزيرة فالخرطوم، سمعنا «قائد الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) وشقيقه ونائبه عبد الرحيم يلوحان بتجنيد مليون شخص في قواتهما، وهو كلام قد يكون محاولة لرفع المعنويات، لكنه أيضاً يكشف عن أن الرجلين ينظران عبر الحدود لاستقدام المقاتلين من الحواضن الاجتماعية لعرب الشتات سواء في تشاد أو أفريقيا الوسطى أو النيجر ومالي. صحيح أنهما لأسباب تكتيكية تحالفا مع حركات مسلحة أخرى ليست من حواضنهما المعروفة، لا سيما بعد الهزائم المتلاحقة منذ أشهر، إلا أنهما ظلا ينظران دائماً إلى المدد من عربان الشتات الأفريقي.

الآن بعد أن تبدد حلم السيطرة على الحكم، فإن «قوات الدعم السريع» مع داعميها تركز على معركة دارفور، وهو ما يجعل هذه المعركة مصيرية بكل المعايير، لا لهذه القوات فحسب، بل لوحدة السودان.

الجيش حسم أمره وأعلن مراراً وتكراراً أنه سيقاتل حتى آخر نقطة حدودية وسيحرر دارفور وكردفان، وذلك رداً على مَن يروجون أنه لن يكون حريصاً على مواصلة القتال بعد استعادة الخرطوم، أو أن هناك اتفاقاً مزعوماً لفصل دارفور وتركها لـ«الدعم السريع» مقابل انسحابها من مناطق تمددها السابق.

دارفور جزء مهم من السودان، وواهم مَن يعتقد أن انفصالها سيكون حلاً وبوابة للاستقرار في السودان، فدرس الجنوب على اختلافه ماثل أمام الأعين، وأي انفصال جديد سيكون أكبر تكلفة وأخطر على السودان ومستقبله.