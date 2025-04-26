اللغة خزان عقول الأمم. فيها تنبت الأفكار وتترعرع، وبها تتنقل بين الناس. اللغة كائن حي فاعل ينمو باستمرار، ويتطور مع مسيرة الحياة. العربية من اللغات التي عاشت، وبقيت حية ورافقت العرب المسلمين في امتداد فتوحاتهم الواسعة، وتعلمتها شعوب كثيرة وصارت لغتها الوطنية. لكن هذه اللغة الغنية التي نزل بها القرآن الكريم لم تسلم عبر القرون الطويلة، من سهام النعرات الشعبوية الداعية إلى هجرها بدواعٍ وتبريرات مختلفة. أصوات ارتفعت تدعو إلى تبني اللهجات المحلية، وهي من مواليد العربية الفصحى. في هذه الأيام تهبّ نعرات مستخدمة تقنية الاتصالات الحديثة، تصف العربية باللغة الاستعمارية، وتدعو إلى هجرها وإحلال اللهجات المحلية بديلاً لها، وتصف دعوتها بمعركة تحرر قومي. الداعون إلى هذه المعركة يعبرون عن دعوتهم بعربية ركيكة، غير قادرة على التعبير عما تنطق به ألسنتهم. وصل القائلون بذلك إلى حدّ المطالبة بترجمة القرآن إلى اللهجات العامية المحلية.

النزعات الشعبوية ليست ظاهرة جديدة، فهي فقاعات قلق تظهر في زمن الضعف والاضطراب، وتنفخها أصوات الوهن.

لغات كثيرة غاصت في غياهب الماضي، ولم يبقَ منها شيء إلا ما حُفر على الحجارة، أو كُتب على أوراق صفراء يابسة، ألقى عليه الزمن السحيق غباره الكثيف. اللاتينية التي كانت ذات زمن اللغة التي تسود في مساحة واسعة من العالم، لم تعد اليوم لغة حياة في أي بلد من بلدان الدنيا. لغات قديمة أخرى سادت ثم بادت مثل السريانية والآشورية وغيرهما. اللغات مكون أساسي في نسغ كيان الأمم، وكما تكون الأمة يكون لسانها. الحياة تضيف إلى نفسها أفكاراً واختراعات وإبداعاً، بفعل عقول البشر، بكل ما فيها من خير وشر. الشعوب تحفظ كل ما تنجزه في حافظة ذاكرتها، مكتوباً ومنطوقاً، والعربية خزان هائل من العلوم والشعر والتاريخ والفنون والفلسفة، وامتلكت قوة مقاومة فريدة. سنوات طويلة عاشتها شعوب عربية تحت الاستعمار، الإسباني والفرنسي والإيطالي والبريطاني، وعمل المستعمرون كل ما استطاعوا لفرض لغاتهم، واجتثاث العربية، لكنهم رحلوا جميعاً وبقي اللسان العربي راسخاً بقوة في أرضه. شعوب أخرى كثيرة عاشت تحت نير الاستعمار الغربي، لكن لغته بقيت هي لغة تلك الشعوب بعد رحيل الاستعمار. الجزائر حالة فريدة حيث كانت العربية سلاحاً قوياً في مقاومة الاستعمار الفرنسي الذي جثم على البلاد أكثر من مائة سنة. والاستعمار الفرنسي كان يحرص على فرض لغته وثقافته، قدر حرصه على هيمنته على الأرض.

التطورات الهائلة والسريعة التي يشهدها العالم اليوم تضع العربية أمام تحديات واختبارات كبيرة. في مجالات تقنية العلوم والهندسة والطب وغيرها، ما زالت العربية لغة تعاني من قصور، بل ضعف في بعض المجالات، وذلك يحتاج إلى جهد كبير من العلماء المختصين في كل مجال، لردم الهوة بين العربية وغيرها من اللغات، وذلك ليس بالأمر المستحيل. العرب يمتلكون العدد والعدة لخوض تحدي الولوج إلى هذا الزمن التقني، فهناك شعوب أقل عدداً وعدة، تمكنت من تأهيل لغاتها لاستيعاب العلوم الحديثة. بالإضافة إلى كل الشعوب الأوروبية، فقد استطاعت الصين واليابان وإسرائيل وفيتنام والكوريتان نقل كل العلوم إلى لغاتها الوطنية، وصارت أداتها في البحث العلمي والصناعة والزراعة والطب، وفي غيرها من المجالات. اللغة شجرة حية تنمو بفروعها وأوراقها، وهي حواسها العاقلة الناطقة. تحتاج إلى الماء والسماد باستمرار. وهي شجرتنا التي نتفيأ ظلها. وكما قال عميد الأدب العربي طه حسين: «اللغة العربية يسر لا عسر، ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها، ولنا أن نضيف إليها كما أضاف لها الأقدمون». فهذه شجرتنا، وعلينا أن نعتني بها مثلما نحتفي بها.

لكل حضارة لغتها، ولا يمكن أن نصنع حضارة تقف وتفعل في مضمار التدافع الإنساني، من دون أن نفتح نوافذ عقولنا على ما أنجزه الآخرون في كل المجالات، في دنيا الاختراع والإبداع الإنساني المتدفق والمتجدد. لدينا اليوم في كل الدول العربية، الآلاف من العلماء الذين درسوا في جامعات الدنيا، وفي كل المجالات، وأتقنوا لغات عديدة، يستطيعون تعريب جميع العلوم، وذلك لا يعني التوقف عن تعلم اللغات الأجنبية في مدارسنا وجامعاتنا، بل يجب التوسع في تعليمها، بما فيها الصينية، التي تمثل نافذة على مستقبل قادم بقوة وبسرعة.

العربية هي الرابط الروحي والثقافي والتاريخي، الذي ما زال يجمع كل العرب، وإذا كان هناك من يثير الغبار من حين لآخر، على هذا الحبل المتين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الإعلامية، فإن هذه الوسائل ذاتها، ساهمت في تخليق ما يمكن تسميته لغة عربية ثالثة بسيطة وسهلة، يفهمها جميع العرب.